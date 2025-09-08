El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Markus Haupt, esta mañana en Munich, ante un anticipo del eléctrico Raval efe

Cupra explora entrar en Oriente Medio tras renunciar a los Estados Unidos

Àlex Gubern

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:00

La incertidumbre internacional, empezando por los vaivenes regulatorios de la administración Trump, obliga a las empresas a repensar algunas de sus decisiones estratégicas. En el ... caso de la automovilística Seat, su dirección anunciaba hace pocas semanas que aplazaba la decisión de entrar en los Estados Unidos con Cupra, una decisión que, por contra, se va a ver compensada con pasos adelante en otros mercados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  2. 2 El Gobierno concede 53 millones de euros a la fábrica de InoBat en Valladolid, que creará 260 empleos
  3. 3

    Inobat quiere tener la fábrica de Valladolid lista en 18 ó 20 meses y ya cuenta con un cliente
  4. 4

    Un cura de 83 años con pérdida de lucidez agrede a compañeros en la Casa Sacerdotal
  5. 5 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  6. 6 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Lunes 8 de septiembre
  7. 7 Programa completo de las Fiestas de Valladolid 2025
  8. 8 A prisión por atracar a mordiscos a una anciana y tragarse una cadena de oro que le robó
  9. 9

    El récord más dulce del mundo se queda en Valladolid
  10. 10 Cinco heridos en una colisión múltiple y un vuelco ocurridos de madrugada en la A-62

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cupra explora entrar en Oriente Medio tras renunciar a los Estados Unidos

Cupra explora entrar en Oriente Medio tras renunciar a los Estados Unidos