José Antonio Diez: «Si alguien tiene ese derecho es León» José Antonio Diez. El alcalde de León considera una «insolencia» la decisión del PP de municipal en Valladolid de dar a la comunidad una capital LEONOTICIAS León Martes, 3 septiembre 2019, 18:17

El alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, respondió este martes a la propuesta del PP de Valladolid para que la ciudad sea considerada la capital de la comunidad y atribuyó la misma a una maniobra de distracción.

«Esto hay que enmarcarlo en esa estrategia habitual del PP, que cuando tiene un gran problema -no olvidemos que ha saltado de nuevo la Púnica y que claramente se ve afectado; no salpicado sino totalmente empapado- salen con estas ocurrencias; a nadie en su pleno sentido común se le ocurriría exponer esto que ha dicho hoy el PP», dijo en alusión al planteamiento hecho por el ex vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.

«Salvo él y algunos de Valladolid, nadie puede entender ese planteamiento», añadió Diez, antes de recordar que en el Estatuto de Autonomía «queda perfectamente definido: hay dos regiones en esta Comunidad Autónoma: León y Castilla y, por tanto, no hay ninguna capitalidad de la que hablar».

El regidor acabó su réplica señalando respecto a qué ciudad podría ostentar la capitalidad que «si alguna tuviera que serlo, tendría que ser León; más claro no lo puedo decir».