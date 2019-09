Iratxe García aplaude el impulso de los socialistas europeos al Fondo Europeo de Transición Justa Luis Tudanca e Iratxe García, durante la Fiesta. / Noelia Brandón La vicepresidenta de los socialistas europeos ha sido el nombre propio de la Fiesta de la Rosa que el PSOE leonés ha celebrado en el Monte San Isidro NACHO BARRIO León Sábado, 14 septiembre 2019, 20:46

Con la sonrisa aún en la cara por los resultados electorales de mayo, los socialistas leoneses eligieron el Monte San Isidro para celebrar su tradicional Fiesta de la Rosa.

En ambiente natural y con buenas viandas de por medio, en la cita estuvieron presentes los rostros conocidos del socialismo leonés en un momento dulce tras conseguir el poder en el Ayuntamiento de León y en la Diputación.

El alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, dio la bienvenida a los militantes, felicitándose por el importante «momento histórico» que vive el PSOE de León tras alcanzar el poder en el Ayuntamiento y la Diputación. «Vamos a demostrar que el cambio que piden los ciudadanos es posible, pudimos hacerlo hace unos años pero ahora vamos a demostrarlo con mayor intensidad».

Asegurando que «no estamos aquí por la foto sino para trabajar», el regidor aplaudió la «unidad y fortaleza del PSOE» alabando que «somos de otra manera».

Por su parte, el secretario provincial y diputado Javier Alfonso Cendón defendió que el partido «es una piña que trabaja por la provincia». Quiso también salir al paso de las críticas del PP en cuanto a la financiación autonómica. «Hay un compromiso del Gobierno y de Hacienda, se han dado cifras que no son ciertas, porque hoy por hoy se ha entregado el 75% de la entrega a cuenta de las comunidades autónomas, el Gobierno está en funciones y no se ha podido actualizar, pero se ha entregado y no es necesario recorte alguno».

De la misma forma apostó porque «no haya repetición de elecciones gracias al trabajo de Pedro Sánchez».

«¡Fíjense qué diferencia con lo que ocurre en este país!»

El nombre propio en la fiesta de la rosa fue el de Iratxe García. La vicepresidenta primera del Partido Socialista Europeo contrapuso el clima de diálogo en las instituciones europeas frente a la situación de España y Castilla y León. «Europa es un espacio donde hemos sido muy conscientes de la necesidad de entendimiento y de diálogo; este parlamento es el más fraccionado y ninguna fuerza por sí sola tiene la mayoría y eso nos exige responsabilidad y capacidad de entendimiento y diálogo y en el inicio de la legislatura las fuerzas pro-europeas hicimos un cordón sanitario a la extrema derecha. ¡Fíjense qué diferencia con lo que ocurre en este país!», señaló en la fiesta.

Galería. NB

En España, lamentó, «las derechas unen sus fuerzas para poner un cordón sanitario a un Gobierno socialista y progresista que ha sido capaz de cambiar muchas cosas en menos de un año de gobierno y que necesita también impulsando los cambios necesarios para modernizar este país y para hacer una España más justa y que realmente pueda responder a los retos que tenemos en estos momentos en Europa».

Una situación que extrapoló a Castilla y León, donde las derechas, dijo, también optaron por «aislar» a su partido. «Pero tengan claro que el PSOE y los hombres y mujeres que lo conforman somos muy conscientes de que la gran mayoría de la ciudadanía ha confiado en Luis Tudanca para impulsar un cambio en esta tierra y, por lo tanto, no vamos a dejar pasar ni un minuto en seguir trabajando por el cambio que Castilla y León merece y necesita», dijo durante su participación.

Iratxe García comentó que los dos eurodiputados de Castilla y León contribuirá a «poner en marcha todas las iniciaivas que puedan ser positivas par el desarrollo económico y social que también tienen que favorecer a esta tierra». Lo harán, añadió, en el seno de una Europa «verde, social, feminista, capaz de entender que hay que luchar contra el cambio climático pero sin olvidar que la sostenibilidad debe ser desde todos los ámbitos».

«Para nosotros ha sido totalmente positivo ver que una medida tan importante para esta tierra como el Fondo Europeo de Transición Justa se va a poder poner en marcha gracias al impulso que los socialistas europeos hemos dado y que hemos arrancado esta propuesta a la futura presidenta, la señora Ursula von der Leyen, es un elemento fundamental», apuntó.

El 'bifachito'

Era el turno de Luis Tudanca. El secretario General del PSOE de Castilla y León, criticó que el gobierno autonómico no tome las medidas necesarias para mejorar las condiciones de la sanidad pública. «Un ejemplo de que las cosas no sólo no han cambiado con este 'bifachito 'de Ciudadanos y del PP es que durante mucho tiempo dijeron que el problema es que no había médicos, el Gobierno de Pedro Sánchez en apenas un año acreditó cientos de nuevas plazas para su formación en los hospitales de Castilla y León y cuando ha llegado el momento, a quien le tocaba sacar esas plazas, que era a la Junta, ha dejado más del 20 por ciento sin sacar», manifestó.

De esta forma, dijo, «vuelven a perjudicar la sanidad pública, con el riesgo de que el día de mañana no haya médicos para atender a nuestras familias. Siguen deteriorando mucho la sanidad pública de León y de toda la Comunidad». Así lo señaló durante su visita a León, donde hoy participó en la celebración del Día de la Rosa organizada por el PSOE local que dirige el también alcalde de la capital, José Antonio Diez, a quien expresó su apoyo y de quien dijo que «ha hecho más por estas ciudad, por su decencia, por luchar por el futuro de los leoneses en dos meses que lo que ha hecho el PP y el 'bifachito' durante muchos años».