Imagen del incendio de Quintana de Raneros desde la A-66. L. N.

Un incendio en un pueblo de León obliga a cortar la vía de tren hacia Ponferrada

El fuego se ha activado a las 16:10 horas de este miércoles y hay trece medios trabajando en la extinción de las llamas para evitar que alteren al recorrido de la A-66

Borja Pérez

Borja Pérez

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:48

Un nuevo incendio ha sido declarado en la tarde de este martes en la localidad de Quintana de Raneros, perteneciente al municipio de Santovenia de la Valdoncina.

El foco se ha activado a las 16:10 horas de este miércoles, según la información de los servicios a de la Junta de Castilla y León; tal y como comparte Leonoticias.

Actualmente, hay doce medios trabajando en las labores de extición, intentando que las llamas no afecten al recorrido habitual de la A-66, entre los que se encuentran cuatro agents medioambientales, dos cuadrillas terrestres, dos autobombas, dos brigadas forestales y dos helicópteros.

Sin conocimiento en torno a los motivos por los que se ha inciado la llama, cabe destacar que León está inmerso en días donde, de nuevo, el riesgo de incendios es máximo por el anticiclón que atraviesa el país.

Además, según ha informado ADIF, a petición de bomberos, se encuentra suspendida la circulación entre Ponferrada y León por el incendio próximo a la vía. En este contexta, se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.

