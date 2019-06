VOX denuncia el «pucherazo» en León: «¿Acaso son tres niñas tontas que no saben lo que firman?» Mesa informativa de VOX León para denunciar el «pucharezo». / I. Santos La formación de Abascal sale a la calle para denunciar el ataque que ha sufrido la democracia en León A. CUBILLAS León Miércoles, 19 junio 2019, 13:52

VOX no da por perdida la batalla por su concejal en el Ayuntamiento de León. Y por ello, contraataca en los tribunales y, ahora también, en la calle. Por segunda jornada consecutiva, miembros de la formación de Santiago Abascal en León han protagonizado un acto para denunciar el «pucherazo» sufrido tras el baile de votos de la mesa 7-5B de Pastorinas.

Una denuncia escenificada con el gran puchero que ha centrado la mesa informativa que este martes han llevado a las puertas del Ayuntamiento de Ordoño II, donde su cabeza de lista ha insistido en la necesidad de que prevalezca el acta firmada y no un borrador con tachones.

«En democracia, el acta es lo que debe prevalecer porque es documento público. En el momento que desautorizas un documento público y te basas en un borrador con tachones, la democracia y la seguridad jurídica están heridas, en coma tras sufrir una estocada de muerte», señaló Olga García, cabeza de lista a la Alcaldía de León.

Un acta que, según recordó, fue firmada por triplicada, por la presidenta y las vocales, a las que VOX señala directamente. «¿Qué son tres niñas tontas que no saben lo que firman? Con esto no insulto a nadie pero creo que no es así», lamentó García, que ha calificado de «gravísimo» lo ocurrido en León capital que podría sentar precedentes en las próximas elecciones. «Así, si luego no nos gustan los resultados, los cambio y ya».

Falta de control

Porque, según han denunciado, no es un imposible que VOX pueda tener más votos que el PSOE, como ocurrió en el colegio electoral de San Marcelo donde no se ha puesto en cuestión dada la presencia de interventores de la formación de Abascal.

«Allí como había apoderados de VOX no han recurrido los resultados. No así en esta mesa donde no teníamos representantes», apuntó García.

Por ello, VOX León advierte de que seguirá dando la batalla, ya no solo para lograr el concejal que cambiaría la Alcaldía de la capital, sino para garantizar que prevalezca la democracia y no una jungla sin convivencia.

Así, la formación ha iniciado una recogida de firmas que, según han señalado, presentarán ante el Tribunal Constitucional si finalmente el TSJCyL no admite su recurso.