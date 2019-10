La UE se vacía para atar el acuerdo del 'brexit' La canciller alemana, Ángela Merkel, junto al presidente francés, Emmanuel Macron, ayer en Toulouse. / Reuters Bruselas trabaja «hasta el límite» para validar antes de la cumbre de este jueves su compromiso con Londres, pendiente del apoyo de Belfast SALVADOR ARROYO Bruselas Jueves, 17 octubre 2019, 00:25

Especulaciones, silencio y algún mensaje oficial con reservas. Así (como siempre, en definitiva) se fue construyendo el relato del último tramo de las negaciones del 'brexit' en un largo e intenso miércoles que al cierre de esta información apuntaba hacia un principio de acuerdo que, sin embargo, no estaba lo suficientemente amarrado como para ser jurídicamente vinculante. Dicho de otro modo, se está rozando, está ahí. Pero para el 'brexit', como para todo, la UE tiene un principio esencial: «Nada está cerrado hasta que está cerrado». Y en este caso, el lío político británico lo vuelve a demorar: los unionistas del DUP, socios parlamentarios de los conservadores, no dan su 'ok' a Boris Johnson. Así que se miraba hacia Belfast. A ello se sumaban detalles técnicos que se estaban perfilando para esta solución de último recurso, que se basa en controles aduaneros duales en el mar de Irlanda. Por ejemplo, el IVA.

Y todo en vísperas de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que arranca este jueves en Bruselas. Una reunión del Consejo Europeo que tiene programado tratar el 'brexit' por la tarde, lo que implica que la negociación multidireccional (Londres-Bruselas-Dublín-Belfast) se apurará hasta el límite. Las opciones, varias.

La primera. Con un trato definitivo, se debería iniciar una tramitación de urgencia para su aprobación por los líderes y la posterior ratificación parlamentaria. Aparentemente, para eso podría no haber tiempo aunque la noche se presumía larga.

Escenario 2. De no cerrarse un texto legal (en realidad los cambios fundamentales afectarían al protocolo específico para Irlanda con alguna modificación «de fechas» en el Acuerdo de Retirada), los líderes asumirían que los avances son sustanciales, se agarrarían a «los puntos de encuentro» y animarían a que se siga negociando. En el horizonte, cumbre extraordinaria antes del día 31 y eventual prórroga técnica para completar el procedimiento.

Y tercera opción: no hay acuerdo y antes del sábado o ese mismo sábado, Boris Johnson se vería obligado a solicitar la extensión del Artículo 50 cumpliendo con el mandato de Westminster de evitar el divorcio traumático. Difícil que las capitales le dijesen que no, aunque evidentemente este paso, en clave interna británica, abriría las puertas a unas elecciones.

Concesiones

Si se ha llegado a este punto de encuentro ha sido porque Dublín y Londres han tenido que hacer concesiones. La primera aceptó lo que durante muchos meses venía rechazando, que la salvaguarda para Irlanda tuviera fecha de caducidad. Habría asumido en cierta manera la fórmula de Johnson de cuatro años (2021-2025) ampliable por un periodo similar si así lo decide la Asamblea de Irlanda del Norte. Reino Unido, por su parte, se ha rendido a asumir que debe alinear su provincia con las normas comunitarias y establecer controles no intrusivos.

¿La fórmula menos agresiva? En el mar de Irlanda. En suma, lo que May no aceptó hace un año . Una solución que se dinamitó nada más ponerse encima de la mesa por 'leerse' como una división entre las islas británicas.

Las señales de acuerdo «inminente» llegaron ya la madrugada del martes al miércoles, cuando los negociadores de Londres y Bruselas se iban a descansar tras horas encerrados con el compromiso de volver al despacho con la luz del día. La negociación no había colapsado y los avances eran tan importantes como para anular el ultimátum que se había deslizado la víspera de que tenía que cerrarse un documento legal la noche del martes sí o sí.

A las 12.30 horas la Comisión Europea corroboraba la tesis positivista: las negociaciones técnicas seguían en marcha, eran «constructivas», pero quedan «puntos significativos» por resolver. Simplificando: se mantenía la línea del «posible», pero «difícil» del día anterior.

Desde Dublín llegaba alguna pista de lo que estaba pasando. El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, tras conversar con 'BoJo' se refería al «mecanismo de consentimiento y a algunos problemas relacionados con las aduanas y el IVA». Lo primero era una derivada política que apuntaba hacia los unionistas norirlandeses del DUP. Pedían la opción de poder vetarlo en 2020 y todo el control para renovarlo si se llevaba a efecto. Y lo segundo, al IVA.

Irlanda del Norte tendría el gravamen comunitario para el eje comercial Ulster-UE pero, al mismo tiempo, eso debe compatibilizarse con el mecanismo impositivo de la ruta doméstica. Barnier aplazó en hasta tres ocasiones su encuentro con los embajadores de los Veintisiete (les citó primero a las dos, luego a las cinco y no se sentó con ellos hasta las 19.30 horas). En torno a las 21.00 abandonaba la reunión con un «estamos trabajando, estamos trabajando». Desde Toulouse, tanto Angela Merkel como Emmanuel Macron lo remarcaban con un (literal) «el acuerdo se está cerrando».