Trump dice un año después en la ONU que el «hombre cohete» es «genial» Trump (d) saluda a Kim Jong-un en Singapur. / Jonathan Ernst (Reuters) Los líderes que asisten a la Asamblea General este año esperan que el presidente estadounidense sea más duro con otro adversario estadounidense, el iraní Hasán Rohani COLPISA / AFP Martes, 25 septiembre 2018, 01:26

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes en la ONU que planifica una segunda cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un, al que calificó de «genial» 12 meses después de asegurar que era un «hombre cohete» con una «misión suicida».

Hace tan solo un año, Trump debutó en la ONU con la advertencia de que el país asiático sería «totalmente destruido» si Estados Unidos o sus aliados eran atacados. Kim respondió que Trump era «un trastornado mental». Pero este lunes Trump aseguró ha corrido mucha agua bajo el puente y que hay un «progreso tremendo» en las negociaciones para frenar las pruebas nucleares y de misiles de Pyongyang.

«Kim ha sido realmente muy abierto y genial, francamente, y creo que quiere que algo suceda», dijo Trump tras reunirse con el presidente surcoreano Moon Jae-in, que celebró recientemente una cumbre inter-coreana con Kim en Pyongyang. «Creo que en un tiempo relativamente corto (esa cumbre) será anunciada. Será en un lugar a determinar pero estamos los dos esperando su celebración», sostuvo.

Kim nunca ha asistido a la Asamblea General de la ONU, pero Trump, que se reunió con él en una histórica cumbre en junio pasado en Singapur, contó a periodistas más temprano que el líder norcoreano le escribió «una bella carta». Aunque las relaciones con Kim han mejorado dramáticamente, los líderes que asisten a la Asamblea General este año esperan que Trump sea más duro con otro adversario estadounidense, el iraní Hasán Rohani, que sí estará presente en la ONU.

Aunque hay escepticismo sobre cuántos pasos ha dado Kim hacia la desnuclearización, Trump parece determinado en otorgarse un triunfo diplomático. Tras su discurso de 41 minutos frente a la Asamblea General el año pasado, Trump dejó claro que no estaba interesado en un sistema de normas e instituciones mundiales y que deseaba regresar a la primacía del Estado-nación.

Esta vez, el consejero de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, dijo que el presidente quiere destacar en su discurso del martes la defensa de la soberanía estadounidense. «La ONU tiene un potencial tremendo y ese potencial está siendo alcanzado, de manera lenta pero segura», dijo Trump el lunes en una reunión sobre drogas a la cual asistió también el secretario general de la organización, Antonio Guterres.

Irán

Este año, Estados Unidos molestó a muchos de sus aliados en Europa al retirarse de un acuerdo negociado en conjunto en 2015 que levantó las sanciones contra Teherán a cambio de concesiones iraníes en su programa nuclear. Pero Arabia Saudita y otros países de Medio Oriente han felicitado a Trump por su postura intransigente ante Teherán.

Bolton dijo que Estados Unidos quiere aumentar la presión sobre Irán pero no derrocar al régimen, una idea que defiende desde antes de asumir el cargo y en la cual insiste también el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, abogado personal de Trump. «Como he dicho repetidamente, el cambio de régimen en Irán no es la política del gobierno», dijo Bolton a periodistas. «Hemos impuesto duras sanciones a Irán, hay más en camino, y lo que esperamos de Irán son enormes cambios en su comportamiento».

Trump presidirá el jueves por primera vez una reunión del Consejo de Seguridad sobre la no proliferación nuclear que se centrará en Irán, lo cual puede generar un choque con otras potencias.

La Casa Blanca no ha cerrado por completo la puerta a una reunión de Trump con el líder de la república islámica, pero Rohani dijo a NBC News tras llegar a Nueva York que esa oferta es hipócrita. «Naturalmente, si alguien quiere tener una reunión y mantener un diálogo y crear progreso en las relaciones, esa persona no debería utilizar la herramienta de sanciones y amenazas y desatar todo su poder contra otro gobierno y nación», dijo Rohani.

El guía supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, acusó el lunes a los aliados estadounidenses Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos de apoyar a separatistas árabes que supuestamente están detrás del ataque contra un desfile militar la semana pasada que mató a 24 personas.