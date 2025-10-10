El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un soldado israelí en Gaza City. EFE

Las tropas hebreas inician un repliegue en tres fases

El ejército israelí asegura que ya ha arrancado los preparativos para el primer repliegue, pero que sigue preparado para «cualquier cambio»

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:25

Comenta

Las armas deben callar este viernes en Gaza. No en vano, la primera fase del plan de paz firmado por Israel y Hamás arranca con ... un plazo de 24 horas para declarar un alto el fuego. Ese reloj comenzó a correr este jueves por la tarde con retraso sobre el horario previsto, después de la reunión que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, mantuvo con los miembros de su Gabinete de Seguridad. Aun así, el plazo vence al anochecer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Increpan a los activistas del encierro por Gaza entre saludos fascistas y vivas a Franco
  2. 2

    El viaducto de los Tramposos avanza a buen ritmo... 15 años después de la fecha en que debía terminarse
  3. 3

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  4. 4

    Las familias de un colegio de educación especial denuncian la «mala calidad» de la comida del comedor
  5. 5 Tiendas y supermercados que abrirán en Valladolid el lunes 13 de octubre
  6. 6

    Un motorista recurre al menos dos multas de la ZBE por la información «confusa» del Ayuntamiento
  7. 7

    José Luis Vázquez dimite «para no distraer» la ambición electoral del PSOE de Castilla y León
  8. 8

    El ferretero que fue acuchillado y quemado vivo en una bañera por su exnovio
  9. 9

    La nueva ordenanza ciclista y del patinete no conllevará multas hasta enero
  10. 10 El hotel donde se celebrará la boda de Stella Banderas, reconocido con un prestigioso galardón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las tropas hebreas inician un repliegue en tres fases

Las tropas hebreas inician un repliegue en tres fases