El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una familia gazatí entre los restos de una casa destruida en un bombardeo israelí. AFP

EE UU propone un pacto para la paz en Gaza que abre la vía a un futuro Estado palestino

El plan que Trump ha trasladado a los países árabes entierra a Hamás, ofrece una fuerza multinacional como garantía de seguridad a Israel y unifica Gaza y Cisjordania bajo una nueva autoridad palestina

M. Pérez

Sábado, 27 de septiembre 2025, 10:57

Estados Unidos abre la puerta a un futuro Estado palestino y propone que los gazatíes se queden en la Franja en el último plan que ... la Casa Blanca ha puesto sobre la mesa en el conflicto entre Israel y Hamás. Los dos objetivos parecen antagónicos con la estrategia que la Administración de Donald Trump ha defendido hasta ahora, sobre todo a raíz de su polémico proyecto de creación de una 'Riviera de Oriente Medio'. Y, sin embargo, son los apartados principales del plan de 21 puntos que Washington ha presentado a los gobiernos de Oriente Medio para zanjar el la guerra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 19 años tras ser atropellado por un tractor en Muriel
  2. 2

    Hallan muerto en un pinar de Montemayor a un joven desaparecido desde el martes
  3. 3

    El joven hallado muerto en un pinar de Valladolid llegó de Vigo para trabajar en una obra
  4. 4 Herido en un atropello junto al hospital Campo Grande de Valladolid
  5. 5

    Una avería en un Alvia deja «tirados y a oscuras» a 260 pasajeros en Valdestillas
  6. 6

    Cierra «sin previo aviso» la cadena de depilación Bedda en Valladolid: «Tenemos el tratamiento a medias»
  7. 7 Investigan la muerte de una joven que se despeñó de madrugada en una carretera de Picos de Europa
  8. 8 La vacuna de la gripe que viene: Sanidad la separa de la covid y fija objetivos en niños
  9. 9

    Cuatro de Marzo, el barrio inaugurado por Franco: «Mudarnos aquí supuso un salto de calidad de vida»
  10. 10

    Alcampo mantendrá abierto el supermercado de Laguna a cambio de que funcione los 365 días del año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla EE UU propone un pacto para la paz en Gaza que abre la vía a un futuro Estado palestino

EE UU propone un pacto para la paz en Gaza que abre la vía a un futuro Estado palestino