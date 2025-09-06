El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El cardenal Pierbattista Pizzaba, en la Ciudad Vieja de Jerusalén. AFP
Pierbattista Pizzaballa

Patriarca Latino de Jerusalén: «Todas las líneas rojas han sido cruzadas en la guerra de Gaza»

En esta entrevista exclusiva, la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Oriente medio critica la inacción internacional para acabar con la guerra

Adolfo García Ortega/ Noga Tarnopolsky

Jerusalén

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:32

Pierbattista Pizaballa es el Patriarca Latino de Jerusalén, lo supone que representa a la Iglesia Católica en uno de los lugares más conflictivos del planeta ... y allí tiene que colaborar con musulmanes y judíos la vida diaria de lugares sagrados de las tres religiones. En los primeros días de la guerra, se ofreció a Hamás a cambio de los rehenes hebreos que había tomado el 7 de octubre. Hamás le ignoró. En julio de este año, el Ejército israelí atacó la única iglesia católica de Gaza, matando a tres personas. Su voz volvió a elevarse contra la barbarie. En esta entrevista exclusiva concedida al escritor español Adolfo Garcia Ortega y a la periodista Noga Tarnopolsky, el cardenal se muestra pesimista sobre el futuro en la región.

