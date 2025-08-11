El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Anas al-Sharif en una de sus últimas retransmisiones desde Gaza City. AFP

Israel mata a seis periodistas en Gaza City, uno de ellos un conocido corresponsal de Al Jazeera

Un dron destruyó «premeditamanete» la tienda de campaña donde trabajaban los reporteros, entre ellos Anas al-Sharif a quien el ejército acusaba de pertenecer a Hamás pese a repetidos desmentidos

M. Pérez

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:16

Un bombardeo israelí asesinó en la noche de este domingo a seis periodistas en un campamento situado en los aledaños del hospital de Gaza City. ... En el ataque murieron cuatro reporteros de la cadena Al Jazeera, uno de los cuales, Anas al-Sharif, fue señalado por el ejército hebreo como militante de Hamás hace un año. La cadena árabe ha asegurado que las acusaciones eran «inventadas». El pasado julio, el Comité para la Protección de los Periodistas declaró que estaba «profundamente preocupado» por las amenazas vertidas contra Al-Sharif y añadió que su vida podia correr peligo tras la «campaña de descrédito» de las fuerzas armadas israelíes. El corresponsal había informado repetidamente sobre la hambruna en Gaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un eclipse solar en primera fila en Valladolid: por qué se llenará de visitantes para presenciar este fenómeno
  2. 2

    El motorista hallado muerto en Zamora es natural de Laguna de Duero
  3. 3

    Una joven se precipita desde el tejado de un chalé para víctimas de violencia de género
  4. 4 «Hay casas afectadas, el cementerio ha ardido» y «si no lo extinguen habrá que evacuar»
  5. 5

    Segunda noche consecutiva con detenidos en una discoteca del Paseo de Zorrilla tras una pelea
  6. 6

    Un taxista se empotra contra un edificio en obras junto al Calderón
  7. 7

    Las Descalzas Reales ponen fin a su vida conventual en la ciudad
  8. 8

    La Casa Resines comienza a vaciar su arruinado interior para recuperar su esplendor
  9. 9

    Los GEAS buscan al desaparecido en Camporredondo en una zona de pozas
  10. 10 Un joven de 29 años, insconsciente tras caer de un coche en marcha en un pueblo de Segovia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Israel mata a seis periodistas en Gaza City, uno de ellos un conocido corresponsal de Al Jazeera

Israel mata a seis periodistas en Gaza City, uno de ellos un conocido corresponsal de Al Jazeera