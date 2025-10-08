El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Macron inicia la cumbre franco-árabe en París en medio de la vorágine política

A la cita ministerial que se centrará en la reconstrucción de Gaza podría acudir el Secretario de Estado de EE UU Marco Rubio

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:29

Comenta

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, quiso dar un espaldarazo a la esquiva paz en Gaza organizando junto a Arabia Saudí una conferencia para impulsar ... el reconocimiento internacional del Estado palestino en el seno de Naciones Unidas. Fue una iniciativa que secundaron multitud de países, pero que repudiaron tanto Estados Unidos como Israel. Precisamente, sus líderes, Donald Trump y Benjamín Netanyahu, firmaron poco después una propuesta de plan de paz para la Franja que, a la postre, se ha convertido en el primer rayo de esperanza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido por encerrar en su casa a su hijo de 8 años durante cinco horas y media
  2. 2 Muere Ana Fernández Sancho, vallisoletana referente en inclusión y discapacidad
  3. 3 Euromillones se da un paseo por un barrio de Valladolid
  4. 4 Luto en la ULE por la muerte de la universitaria Arancha Barrientos
  5. 5 Multado un joven por tirar al suelo cáscaras de pipas y cacahuetes junto a la Antigua
  6. 6 «Cada día sin saber nada de Dani nos morimos poco a poco»
  7. 7

    Una empresa de transportes suma treinta robos de gasoil y 30.000 euros en pérdidas en cinco años
  8. 8 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  9. 9 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  10. 10 Billetes a partir de 9 euros para viajar desde Valladolid con Ouigo hasta agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Macron inicia la cumbre franco-árabe en París en medio de la vorágine política

Macron inicia la cumbre franco-árabe en París en medio de la vorágine política