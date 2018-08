Los padres de Melania Trump son ahora ciudadanos de EE UU Imagen de archivo de los padres de Melania Trump. / Kevin Lamarque (Reuters) Tienen más de 70 años, están jubilados y pasan gran parte del año en el país COLPISA / AFP Viernes, 10 agosto 2018, 00:55

Los padres de la primera dama estadounidense Melania Trump, nacidos en Eslovenia, se convirtieron el jueves en ciudadanos de Estados Unidos mediante el mecanismo de «migración en cadena» deplorado por el presidente Donald Trump, informó su abogado migratorio, Michael Wildes.

Los suegros del presidente Trump, Viktor y Amalija Knavs, prestaron juramento como nuevos ciudadanos estadounidenses en una ceremonia privada en una corte federal de Nueva York, dijo Wildes a la AFP. El abogado no precisó cuánto tiempo demoró el proceso de los Knavs para tornarse ciudadanos. Tampoco quiso decir si fue su hija Melania, de 48 años, quien auspició su 'green card' o permiso de residencia y trabajo, el paso previo a tramitar la ciudadanía. Pero en declaraciones al diario The New York Times, Wildes sostuvo que los papeles «fueron auspiciados por su hija y entonces, una vez que tuvieron la tarjeta verde, aplicaron a la ciudadanía cuando fueron elegibles».

Trump, criticado por su política migratoria restrictiva, busca poner fin justamente a este proceso de reunificación familiar, mediante el cual un estadounidense puede auspiciar la ciudadanía para padres, cónyuges o hijos inmigrantes. El presidente asegura que esta «migración en cadena» roba empleos a los estadounidenses y amenaza la seguridad nacional, y defiende un sistema migratorio basado en el mérito, que da preferencia a ciertos profesionales más educados, que hablan inglés.

El Congreso ha fracasado hasta ahora en aprobar un acuerdo migratorio, pese a las presiones de Trump para lograr un pacto que reduzca significativamente la entrada de inmigrantes a Estados Unidos, y financie su idea de construir un muro en la frontera con México.

Viktor Knavs, que era vendedor de automóviles en Eslovenia, y Amalija, que trabajaba en una fábrica textil, tienen más de 70 años, están jubilados y pasan gran parte del año en Estados Unidos, donde visitan con regularidad a su hija y su nieto Barron. La pareja crió a Melania en la ciudad de Svenica de la antigua Yugoslavia, cuando el país tenía un gobierno comunista.

En 1996, Melania se mudó a Nueva York para dedicarse a su carrera de modelo, y dos años después conoció a Donald Trump, con quien se casó en 2005. Al año siguiente, obtuvo la ciudadanía estadounidense, también con la ayuda de Wildes.