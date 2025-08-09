El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un adolescente abre fuego y hiere a tres personas en Times Square

La Policía ha detenido al autor de los disparos, de 17 años

T. Nieva

Sábado, 9 de agosto 2025, 14:01

Un adolescente de 17 años ha abierto fuego y herido a tres personas el sábado en Times Square, en Nueva York, ha informado la Policía ... de la ciudad. El incidente ha tenido lugar a las 1.20 local (7.20 horas en España) tras una disputa, de acuerdo a un portavoz policial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La calle Santiago se prepara para la campaña de otoño con remodelaciones de cuatro locales
  2. 2

    «Estaban orinando delante de mi casa, se lo reproché y me rompieron los dientes»
  3. 3

    Una familia de Segovia lleva a juicio a Disneyland París por un día sin atracciones
  4. 4 Un detenido en Valladolid por llevarse sin pagar un carro lleno de embutido valorado en 405 euros
  5. 5

    Un autocar se estampa contra una casa en Chañe: «Fuencis, levántate que viene un autobús»
  6. 6

    La covid repunta en verano y se espera un aumento de casos «preocupante» en septiembre
  7. 7 Un incendio en la Mezquita de Córdoba hace saltar las alarmas
  8. 8 El Barrio: menús caseros con más de 70 años de historia
  9. 9

    El detenido por agredir a policías al identificar a su novia: «Vais a quitarme a mi vida, vuelven los demonios»
  10. 10

    Un incendio entre la VA-30 y la vía del tren en Arca Real deja una gran columna de humo en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un adolescente abre fuego y hiere a tres personas en Times Square

Un adolescente abre fuego y hiere a tres personas en Times Square