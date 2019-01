EE UU acusa a Huawei por robo de tecnología y violar las sanciones a Irán AFP El gigante tecnológico chino asegura desconocer los cargos y reafirma la inocencia de su directora financiera detenida en Canadá COLPISA/AFP Martes, 29 enero 2019, 14:17

Estados Unidos inculpó al gigante chino de telecomunicaciones Huawei y a su directora financiera por robo de secretos industriales y vulnerar la sanciones contra Irán, una acusación que aumentará las tensiones entre Washington y Pekín.

El Departamento de Justicia estadounidense anunció el lunes que ha presentado trece cargos por presuntamente vulneración las sanciones estadounidenses a Irán contra el grupo chino y su directora financiera, Meng Wanzhou, detenida en Canadá en diciembre a petición de Washington. A su vez, inculpó a dos filiales de Huawei de asociación ilícita para robar secretos industriales, en el caso de tecnologías móviles de la estadounidense T-Mobile, en su sede de Bellevue, en el Estado de Washington.

El presunto robo de tecnología haría referencia al robot 'Tappy', ideado por T-Mobile para reproducir un dedo humano y así probar teléfonos móviles. Por estos hechos, las dos filiales, Huawei Device Co. Ltd. y Huawei Device Co. Estados Unidos, fueron inculpadas de diez cargos por hechos que se remontan al período 2012-2014, entre los que figura una acusación de obstrucción a la justicia.

En un comunicado enviado a AFP, Huawei desmintió «que ella, o una de sus filiales o empresas afiliadas, haya cometido las supuestas violaciones de la ley estadounidense enunciadas en cada una de las actas de acusación». La firma asegura no tener «conocimiento de actos atribuidos a Meng y está convencida de que los tribunales estadounidenses llegarán a la misma conclusión», indicó.

Meng Wanzhou. / EFE

La detención a principios de diciembre en Vancouver de Meng Wanzhou, hija del fundador del grupo, ha provocado un fuerte tensión diplomática. En lo que fue interpretado como una represalia, días después China arrestó a dos canadienses y un tribunal chino condenó a muerte a un tercero. La crisis diplomática con Ottawa incluso ha provocado que el primer ministro canadiense Justin Trudeau despida a su embajador en China, John McCallum, debido a controvertidos comentarios sobre el procedimiento de extradición de Meng Wanzhou.

Bajo sospecha

En libertad condicional, la directora financiera debe comparecer el 6 de febrero ante un tribunal canadiense en el marco del proceso de extradición iniciado por Estados Unidos. Washington confirmó que presentaría una solicitud formal de extradición antes de la fecha límite del 30 de enero.

Desde Washington, el director del FBI, Christopher Wray, explicó este martes que las acusaciones presentadas «exponen las acciones descaradas y persistentes de Huawei para explotar a compañías e instituciones financieras estadounidenses y para amenazar al mercado global libre y justo«, dijo el director del FBI, Christopher Wray.

Por su parte, el Ministerio chino de Relaciones Exteriores acusó EE UU de «manipulaciones políticas». Periódicamente Pekín reprocha a Washington de querer entorpecer el crecimiento de sus joyas tecnológicas. Pekín considera que EE UU utilizar «el poder del Estado para desacreditar y atacar a determinadas empresas chinas, en un intento de estrangular sus operaciones, que son legítimas y legales».

La administración del presidente estadounidense Donald Trump lanzó en los últimos meses una ofensiva contra China, acusando al país de robo de tecnología, de «belicísmo hacia sus vecinos», o incluso de desarrollar un «Estado totalitario». Estas inculpaciones surgen con el trasfondo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, desatada por Trump a golpe de aranceles.

Las acusaciones contra Huawei «no tienen nada que ver con nuestras negociaciones comerciales con China», aseguró el lunes el secretario estadounidense de Comercio, Wilbur Ross. Pero posteriormente agregó que su departamento seguiría trabajando con el resto del gobierno para «proteger los intereses de la seguridad nacional«.

Campaña «injusta e inmoral»

Huawei, líder en infraestructuras de telecomunicaciones para la red de internet móvil 5G, está en el punto de mira de varios países, que han tomado medidas contra la compañía china a la que acusan de espionaje y de ser una amenaza para la seguridad. El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, denunció por su parte el viernes una campaña internacional «injusta et inmoral».

EE UU fue el primero en restringir la actividad de Huawei en el país y lanzó una campaña para convencer a sus aliados de hacer lo mismo. A finales de 2012, un informe de la comisión de información del Congreso estadounidense consideraba que las tecnologías de Huawei y de otra compañía china, ZTE, podían ser utilizadas contra la seguridad del país y pedía que se excluyeran de los contratos públicos. Huawei quedó de facto fuera de las infraestructuras de telecomunicaciones en el país. En diciembre de 2017 una carta de los legisladores del Congreso aseguraba que la tecnología de la compañía china era «una amenaza para la seguridad» de Estados Unidos.

En paralelo, los grupos de telecomunicaciones A&T y Verizon, así como el distribuido BestBuy, decidieron dejar de vender en EE UU los teléfonos de la marca. En agosto de 2018, Trump, en el presupuesto militar de 2019, confirmó la prohibición a los responsables del gobierno y a los militares de utilizar aparatos construidos por Huawei y ZTE.

En 2012, las autoridades de Australia prohíben a Huawei presentar una oferta para el programa nacional de internet de banda ancha, temiendo ataques informáticos. En 2018, Australia excluye a Huawei del plan de desarrollo del 5G, considerando que «la implicación de los proveedores susceptibles de estar sometidos a decisiones extrajudiciales de un gobierno extranjero» constituyen un riesgo para la seguridad.

En noviembre Nueva Zelanda sigue los pasos de Australia, oficialmente por incompatibilidad tecnológica. Y en diciembre Japón hace lo mismo, con la aprobación de un reglamento para evitar las «fugas de información» pero sin citar específicamente a Huawei , según el peridico Nikkei.

En diciembre, la agencia checa de ciberseguridad advierte del uso de programas y equipamiento de Huawei y ZTE, asegurando que constituye una amenaza para la seguridad de la República Checa.

Uno de los responsables de Huawei en Polonia fue detenido a mediados de enero por el servicio interior polaco ABW, acusado de espionaje en beneficio de Pekín.

En Reino Unido, donde el gobierno dice estar «muy preocupado», el operador Vodafone suspendió las compras de material de Huawei para sus infraestructuras en Europa. Por su parte la compañía BT anunció en diciembre que retirará los materiales de Huawei de sus redes existentes de 3G y 4G.

Alemania fue más prudente. El presidente del organismo alemán de cibercriminalidad (BSI) dijo en diciembre que «para tomar decisiones tan serias como un boicot se necesitan pruebas».

En Francia hay dos operadores utilizan equipamiento Huawei en su red 4G y están haciendo pruebas en 5G. El ministro de Exteriores Jean-Yves Le Drian habló la semana pasada de los «riesgos» que supone Huawei.

En Noruega, cuyas redes utilizan equipamiento de Huawei, el Gobierno dijo estar reflexionando en «reducir la vulnerabilidad».