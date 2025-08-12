Dos buques chinos chocan durante una persecución a una patrullera filipina

Dos barcos de guerra chinos colisionaron en el mar de China Meridional mientras uno de ellos perseguia a un patrullero filipino que ejercía labores de ... abastecimiento a 35 pesqueros. El accidente ocurrió el lunes en las proximidades del banco de arena Scarborough en una zona marítima que los dos países se atribuyen como de su propiedad. Uno de los navíos sufrió graves daños en la proa y quedó inutilizado para la navegación. Pese a la aparatosidad de la embestida, ningún tripulante resultó herido.

La Guardia Costera de Filipinas ha hecho público este martes el vídeo del incidente, En él se aprecia como una patrullera de esta nacionalidad, la 'Suluan', es perseguida por un guardacostas chino equipado con un cañón de agua. La embarcación filipina evade un primer ataque de su perseguidor, que intenta colocarse de nuevo a su lado de estribor con intención de barrer la cubierta con el chorro de agua.

En ese momento se cruza con la trayectoria de un segundo buque de guerra chino, de mucho mayor tamaño, que irrumpe entre las dos embarcaciones. El guardacostas no puede evitar colisionar contra el costado de su compañero, aparentemente una fragata de la Armada del Ejercito Popular de Liberación, en medio de un fragor de acero roto. La patrullera queda finalmente a flote pero detenida en mitad de las aguas con la proa hundida.

El portavoz de la Guardia Costera Filipina, el comodoro Jay Tarriela, ha explicado esta mañana que, antes de la colisión, varios tripulantes se encontraban en cubierta del barco siniestrado y ha señalado que desconocía si habia habido alguna baja. El guardacostas chino no respondió a las llamadas por radio para ofrecer ayuda. Tarriela ha asegurado que la embarcación «quedó inservible».

El Ministerio de Relaciones Exteriores, por su parte, ha acusado a los dos buques chinos de realizar «maniobras peligrosas» y provocar una «interferencia ilegal» en las labores de reabastecimiento que la Armada filipina realiza regularmente en la zona. Las patrulleras se encargan de llevar suministros a los pesqueros que pasan días en los bancos del mar meridional.

El portavoz de la Guardia cCostera china, Gan Yu, confirmó por su parte que hubo una persecución marítima, aunque no menciono la colisión. «Tomamos las medidas necesarias conforme a la ley, incluyendo la vigilancia, la presión externa, el bloqueo y el control de los buques filipinos para ahuyentarlos», declaró en un comunicado, donde agregó que estos barcos habían «invadido por la fuerza» aguas chinas..

Los dos países han mantenido una larga serie de enfrentamientos en el mar de China Meridional. Pekín se declara soberano de la mayoría de sus aguas, pese a carecer de fundamento legal según una sentencia internacional. El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr, ha corroborado que sus patrulleros «seguirán presentes» en la zona y, en especial, en el banco de arena Scarborough, un pequeño archipiélago de arrecifes desierto cuya titularidad se disputan Pekín y Manila desde 2012. En alguna ocasión, patrullas de uno y otro bando han desembarcado en su islote más grande para fijar sus banderas nacionales y, de paso, recoger la basura que el mar deposita en las orillas.