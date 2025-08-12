El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo Mañueco reunirá mañana a parte de su Gobierno para iniciar los trabajos de reconstrucción
La patrullera china después de la colisión, con la proa destrozada.

La patrullera china después de la colisión, con la proa destrozada.

Dos buques chinos chocan durante una persecución a una patrullera filipina

El incidente se produjo en el mar de China Meridional, cuya titularidad se disputan los dos países, y uno de los barcos «quedó inservible»

T. Nieva

Martes, 12 de agosto 2025, 13:16

Dos barcos de guerra chinos colisionaron en el mar de China Meridional mientras uno de ellos perseguia a un patrullero filipino que ejercía labores de ... abastecimiento a 35 pesqueros. El accidente ocurrió el lunes en las proximidades del banco de arena Scarborough en una zona marítima que los dos países se atribuyen como de su propiedad. Uno de los navíos sufrió graves daños en la proa y quedó inutilizado para la navegación. Pese a la aparatosidad de la embestida, ningún tripulante resultó herido.

