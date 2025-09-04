Yulen Pereira y Jeimy Báez reciben a su primer bebé El deportista aseguró, en su día, su deseo de estar presente en la vida del pequeño aunque su relación con la modelo sea nula

Yulen Pereira y Jeimy Báez han publicado en sus redes sociales, la primera imagen junto a su primer hijo en común. En ella se puede ver cómo el deportista coge el pie a su hijo y el brazo de Jeimy, quien continúa reposando en la cama del hospital.

La dominicana descubrió que estaba embarazada mientras estaba concursando en 'GH VIP' y, al salir de la casa de Guadalix de la Sierra y revelarle al esgrimista que estaban esperando un bebé, su romance habría saltado por los aires después de que el exconcursante de 'Supervivientes 2022' le plantease la posibilidad de interrumpir la gestación al no querer ser padre en estos momentos.

Tras tomar la decisión de continuar con el embarazo en solitario y convertirse en madre soltera, Jeimy acudía a '¡De Viernes!' para anunciar la noticia y salía a la luz que el padre de su futuro bebé era Yulen que, dando un paso atrás, aseguraba que quería estar presente en la vida del pequeño aunque su relación con la modelo fuese completamente nula.

