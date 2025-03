Victoria Federica confiesa que empezó a «temblar» en su primera prueba en 'El Desafío'

El Norte Viernes, 28 de marzo 2025, 12:19 Comenta Compartir

Este jueves, 27 de marzo, Pablo Motos recibió en plató a los cuatro finalistas de 'El Desafío', que culmina la quinta edición. Gotzon Mantuliz, Victoria Federica de Marichalar, Susi Caramelo y Lola Lolita se jugarán la victoria este viernes. Como antesala de la gran final, los concursantes compartieron en 'El Hormiguero' anécdotas de los retos más difíciles de su paso por el programa, contaron anécdotas inéditas y se sinceraron sobre cómo se están preparando para el último y definitivo asalto.

Pablo Motos quiso que hicieran balance sobre la experiencia interesándose en si volverían a participar o no. La sobrina del Rey aseguró que lo haría «100 veces más». «Me ha encantado la experiencia, he aprendido muchísimo y he conocido a muchísima gente», expresó. Tanto es así que continúa yendo al plató casi diariamente para ver a los nuevos concursantes. Y eso que no empezó con buen pie. En la primera prueba le tocó la apnea, un reto que no resolvió con demasiado éxito, apenas un minuto y medio. «Soy la que menos tiempo hizo. Estaba muy nerviosa. Era mi primer programa, mi primera vez delante de las cámaras. Me metí en el agua y empecé a temblar», reconoció.

Por su parte, Gotzon Mantuliz reconoció que ha tenido mucha suerte, aunque sin quitarse mérito de todo lo que él y todos sus compañeros han trabajado. Aunque todavía no se cree del todo que «de 12 pruebas no fallase una».

En cuanto Lola Lolita, esta se mostró igual de decidida, aunque al contrario que sus compañeros, no está por la labor de repetir. «Lo querías dejar en todas las galas», apuntó el presentador. «Es muy duro. Parece una tontería en la tele, pero pasas por todos los rangos emocionales. En directo no daba una», se justificó de la 'influencer'. Se ponía tan nerviosa en cada gala que le daban arcadas. «Y a día de hoy me sigo poniendo nerviosa. Me ha entrado una angustia ahí detrás…Estaba con arcadas ahí detrás de la cortina», reveló.

«¿Tú crees que la experiencia en 'El Desafío' te ha servido para la sección de 'El Hormiguero'? Estoy pensando poner tus arcadas como entrada, porque son hipnóticas si las juntamos todas», planteó el presentador a la colaboradora. Ella dejó claro que no era una interpretación como mucha gente pensaba. Y se defendió de otra de las críticas que más ha recibido. «Hombre, muchos dicen que soy enchufada…», apuntó Lola Lolita con retintín.

Indignadas con los haters

Por su parte, Susi Caramelo también tenía mucho que hablar sobre el tema. «Hemos recibido un 'hate' exagerado. Al parecer no sabemos hacer nada, somos dos inútiles. Nos han regalado todo en la vida… A ella seguramente sí, pero a mi ya te digo yo que no», expuso la cómica con humor.

«A ti te daba miedo el agua, las alturas, la vida…Era mejor apuntarse a 'La ruleta de la suerte' a lo mejor», ironizó Motos. Caramelo, sin pelos en la lengua, dejó claro de que le da miedo todo «hasta que me ponen dinero de por medio, que se me da todo bien de repente», comentó entre risas antes de hablar con seriedad. «La verdad es que me lo he pasado bomba. Me lo he currado muchísimo, igual que todos. Y me da mucha rabia que haya gente que menosprecie ese trabajo como nos ha pasado a Lola Lolita y a mi».

«El 'hater' es un triste que no tiene nada productivo que hacer en su casa. Hemos hecho pruebas muy muy difíciles», reivindicó. Harta de que le digan de todo, la humorista ha decidido contraatacar contestándole a quien la acose por redes y tenga el perfil abierto. «Desde aquí lo vea, 'hater' que vea, 'hater con el que me voy a empezar a meter, porque me tienen hasta las narices. Yo he currado mogollón, no me han regalado nada. Me dicen que soy una enchufada de Pablo Motos, ¡pero si Pablo Motos no me conocía cuando estaba en 'El Desafío'!», zanjó.