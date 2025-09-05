Vanesa Martín: «Un chico me cambió la vida»

El Norte Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:43 Comenta Compartir

Vanesa Martín, una de las cantantes españolas más populares, fue la invitada del programa 'Mis raíces', el pasado jueves, en el que reveló algunos problemas en sus primeros días en Madrid cuando trataba de obtener una oportunidad y cómo una persona logró cambiar el rumbo de su vida. «No le daba la importancia de que ese era mi sueño, yo me subía y era una manera de comunicarme con la gente. Aprovechaba porque obviamente cantaba mis canciones, pero también hacía versiones», explicó ante las cámaras de Cuatro.

Una de esas noches, entre el público había una persona que tuvo un detalle con ella que supuso un antes y un después en su trayectoria. «Canté 'El tren de la cordura' y 'Hay un ventanal' y justo había cenando allí un chico de Sony que me cambió la vida. Vino, me dio su tarjeta y me preguntó si tenía alguna maqueta para moverla, yo no tenía nada y a partir de ahí me bajé a Málaga para hacer 'No estando contigo, 'Tu realidad' y empecé a moverlo por Madrid al año siguiente», contó.

Sin embargo, no siempre tuvo el apoyo necesario: «Mi madre estuvo hasta el segundo disco diciéndome que me preparara las oposiciones de Magisterio o Pedagogía, porque a mi me gustaba más eso».

Además, recordó una de sus actuaciones más raras: «Fui a un sitio en un pueblo de Málaga que no tenía equipo de sonido ni nada, eso era salvaje; y de repente me dice mi hermano 'nena, está todo el mundo hablando y no hay micro, nadie nos va a escuchar, vámonos' y me puse a cantar mientras la gente hablaba».