El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vanesa Martín en el programa de Cuatro, 'Mis raíces'. Mediaset

Vanesa Martín: «Un chico me cambió la vida»

La cantante ha acudido al programa 'Mis raíces' donde ha recordado sus primeros pasos en Madrid

El Norte

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:43

Vanesa Martín, una de las cantantes españolas más populares, fue la invitada del programa 'Mis raíces', el pasado jueves, en el que reveló algunos problemas en sus primeros días en Madrid cuando trataba de obtener una oportunidad y cómo una persona logró cambiar el rumbo de su vida. «No le daba la importancia de que ese era mi sueño, yo me subía y era una manera de comunicarme con la gente. Aprovechaba porque obviamente cantaba mis canciones, pero también hacía versiones», explicó ante las cámaras de Cuatro.

Una de esas noches, entre el público había una persona que tuvo un detalle con ella que supuso un antes y un después en su trayectoria. «Canté 'El tren de la cordura' y 'Hay un ventanal' y justo había cenando allí un chico de Sony que me cambió la vida. Vino, me dio su tarjeta y me preguntó si tenía alguna maqueta para moverla, yo no tenía nada y a partir de ahí me bajé a Málaga para hacer 'No estando contigo, 'Tu realidad' y empecé a moverlo por Madrid al año siguiente», contó.

Sin embargo, no siempre tuvo el apoyo necesario: «Mi madre estuvo hasta el segundo disco diciéndome que me preparara las oposiciones de Magisterio o Pedagogía, porque a mi me gustaba más eso».

Además, recordó una de sus actuaciones más raras: «Fui a un sitio en un pueblo de Málaga que no tenía equipo de sonido ni nada, eso era salvaje; y de repente me dice mi hermano 'nena, está todo el mundo hablando y no hay micro, nadie nos va a escuchar, vámonos' y me puse a cantar mientras la gente hablaba».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El hombre que ha quemado a su expareja había salido de prisión y estaba desterrado de Palencia
  2. 2

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  3. 3

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche
  4. 4 El subdelegado del Gobierno advierte: «Las sanciones por alterar la contrarreloj de la Vuelta pueden arruinar a familias»
  5. 5

    Un cadáver, cocaína y disparos con una escopeta en un bar de Castrillo-Tejeriego
  6. 6 El modelo e influencer Yago Campos aparece sin vida en un hotel de lujo de Mykonos
  7. 7 Una nueva tienda en Vallsur ofrecerá marcas internacionales desde octubre
  8. 8

    Tres caballos corneados en un peligroso encierro en Medina del Campo
  9. 9

    El Real Valladolid no quiere más abonados este curso en Segunda
  10. 10

    Entra en vigor la reordenación definitiva del tráfico en San Miguel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Vanesa Martín: «Un chico me cambió la vida»

Vanesa Martín: «Un chico me cambió la vida»