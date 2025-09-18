Úrsula Corberó luce su tripa premamá en redes sociales La actriz catalana acaba de terminar en Londres el rodaje de su nueva película 'Rose's Baby'

Úrsula Corbero ha compartido en redes sociales un selfie en el espejo en el que luce su figura premamá con naturalidad y estilo. Una imagen que ha difundido tras concluir en Londres el rodaje de 'Rose's Baby', su nueva película, donde ha coincidido con Antonio Banderas y reconocidos intérpretes británicos como Forest Whitaker, Richard E. Grant y Eva Birthistle.

Aunque ni ella ni su pareja, Chino Darín, han revelado de cuántas semanas está, se intuye que esperaron al menos al tercer mes para anunciarlo y que aún no afronta el tramo final, pues podrá volar de regreso a casa. Todo apunta a que el bebé podría nacer entre este otoño e invierno.

Ampliar Úrsula luciendo tripita. Redes Sociales

En la última publicación, la actriz aparece con un conjunto deportivo de la firma Martine Rose, marca londinense conocida por reinterpretar el menswear desde influencias urbanas como el punk, el hip hop o la cultura rave. La intérprete de San Pedro de Vilamajor completó el look con coleta alta y su baby bang.