Ana Torroja se enfada porque una concursarte de OT quiere cambiar la letra de una canción de Mecano María considera que 'mariconez' es «un insulto muy homófobo» y quiere cantar 'gilipollez'

«En la canción dice 'me han parecido una mariconez'. Y yo he dicho que yo no voy a decir 'mariconez' porque es un insulto muy homófobo. Entonces han dicho que nos dejan que lo cambiemos y que pongamos 'gilipollez' en su lugar, que no ofende a nadie salvo a los que sean gilipollas», explicaba María a Marilia, otra de las concursantes.

Este cambio en la letra de la canción 'Quédate en Madrid' no ha sentado nada bien a Ana Torroja, vocalista de Mecano y parte del jurado del 'talent'. Otro de sus compañeros, Joe Pérez, ha mostrado su apoyo a la cantante que se ha explayado y ha instado a María a cambiar de canción en un hilo de Twitter:

Quiero aclarar lo que estoy viendo y escuchando acerca de cambiar “una palabra” de la canción Quédate en Madrid. pic.twitter.com/sO7baddzAG — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

YO NO HE AUTORIZADO a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y NADIE puede modificar una letra sin el permiso del autor — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

2. Mecano, tanto como grupo, como cada uno por separado, siempre ha defendido la diversidad, el amor libre, la libertad de expresión y un largo etc, y además tiene uno de los himnos más bellos escritos nunca defendiendo el amor homosexual: Mujer contra mujer. — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

3. NO CONFUNDAMOS insulto homófobo, con expresión coloquial. Cuando la canción dice: “siempre los cariñitos me han parecido una mariconez”, quiere decir que siempre los cariñitos le han parecido una tontería, bobada, estupidez, y hasta cursilería, y en la frase siguiente dice: — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

“y ahora hablo contigo en diminutivo, con nombres de pastel”, es decir, que ahora esa persona se da cuenta de que está enamorada hasta las trancas y que utiliza esas expresiones que antes le parecían una bobada. — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

4. Si alguien no se siente cómodo cantando esa canción, no debería de cantarla, que escoja otra. Mecano tiene muchas canciones maravillosas y la música es libre. — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

Gracias @OT_Oficial — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

Aquí no acaba la polémica ya que Pérez dio 'me gusta' a una publicación que llamaba a la concursante de OT «prepotente»

EL LIKE DE JOE DONDE INSULTAN A MARIA LOL pic.twitter.com/bRsNCONz89 — Melania Peseta⛵️ (@ApoyoLextrange) 12 de octubre de 2018

El responsable de la productora de 'Operación Triunfo' ha entrado también en la polémica con un tuit en el que responde a Torroja que los concursantes no eligen las canciones y que, además, están en su derecho a opinar sobre ellas.

Los chicos no escogen las canciones. Son adultos tienen opinión y criterio y son libres de expresar su opinión sobre cualquier tema. No frenemos la libre expresión ni tampoco el derecho a réplica. Discutir educadamente es saludable!!! @OT_Oficial yo pienso A y tu B y tan amigos — Tinet Rubira (@tinetr) 13 de octubre de 2018

En OT se cambia la duración de las canciones, la melodía, o incluso se versionan a otro idioma, y nunca ha habido ninguna queja hasta que se ha querido cambiar una palabra que, además, es ofensiva.



Los que os quejáis me dais pereza, yo sigo aplaudiendo a María. #OTDirecto13OCT — Elesky ✨ (@Elesky25) 13 de octubre de 2018

María: "Cambiar mariconez por gilipollez no ofende a nadie...bueno sí...a los gilipollas"



Pues parece que tenemos dos candidatos a ofendido de la semana: pic.twitter.com/HYGsTWsFK3 — Mai (@onlyxmai) 13 de octubre de 2018

todo sea por darle en la boca a joe y ana torroja POR FAVOR.#OTDirecto13OCT — cris ☀️ (@jlo_mlsb) 13 de octubre de 2018

Si #OTnoesodio ¿por qué un miembro del jurado está haciendo "una campaña" pública contra concursantes que no se pueden denfender ni leer lo que ocurre, en vez de hablarlo en privado con la academia y su directora, para así evitar montar el show en las redes?#OTDirecto13OCT — - (@collateralfaith) 13 de octubre de 2018