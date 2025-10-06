El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tony Spina y Marta Peñate anuncian su boda en 'Supervivientes All Stars'. Telecinco

Tony Spina y Marta Peñate hacen la lista de invitados para su boda en 'Supervivientes All Stars'

Adara y Torres serán los padrinos de la pareja

El Norte

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:25

Comenta

Tony Spina y Marta Peñate, tras el esperado y romántico reencuentro que protagonizaban el pasado jueves en 'Supervivientes All Stars', han vuelto a encontrarse en Honduras para dar un paso más en los preparativos de la que será su gran boda. En esta ocasión, la pareja protagonizaba un divertido juego de preguntas sobre su relación con el que conseguían puntos para poder cambiarlos por algunos de los detalles que formarán parte del gran día.

Con vestido de novia, ramo de flores e incluso un obsequio para los concursantes invitados a la boda en forma de comida, el futuro matrimonino conseguía las invitaciones para los concursantes que quieren que les acompañen en esta boda tan especial que se celebrará en Honduras. Tras anunciar que darán un paso más en su relación ante todos los concursantes, la pareja entregaba las invitaciones de su boda entre los que estuvieron Adara, Torres, Noel, Iván y Jessica. Finalmente, Adara y Torres se convertían en los padrinos de la pareja y encargados de acompañarlos hasta el altar para convertirse en marido y mujer. «Yo siempre decía, cuando, cuando... Nunca llegaba el pronto y ha tenido que ser aquí en Honduras», reconocía Tony Spina.

Sandra Barneda les enviaba un mensaje lleno de cariño revelando que el día elegido para la gran celebración es el próximo martes durante la emisión de 'Tierra de Nadie'.

