Toño Sanchís defiende que cobraba más comisión a Belén Esteban porque «le dedicaba más tiempo» En el segundo día del juicio, una empleada de la agencia de exrepresentante declaró contra su anterior jefe

El Norte Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:04 Comenta Compartir

Belén Esteban y Toño Sanchís se vieron las caras este lunes 13 de octubre en la Audiencia Provincial de Madrid, diez años después de su ruptura profesional y personal y de una larga lucha para que la colaboradora de televisión recuperará su dinero.

Este lunes arrancó el juicio contra el que fuera hombre de confianza y mano derecha de la ex de Jesulín de Ubrique y en el que Sanchís será juzgado por un delito de apropiación ilegal de más de 300.000 euros. Además de una indemnización a la colaboradora de 339.549 euros, la Fiscalía solicita una pena de tres años y medio de cárcel para Sanchís por haberse quedado una cantidad cercana a los 400.000 euros sin conocimiento de su representada entre 2009 y 2015, cuando Belén rompió fulminantemente con él al ver que las cuentas no le cuadraban.

Una demanda estimada en su totalidad por el Juzgado de Primera Instancia de Torrejón de Ardoz, y confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid, que condenó hace cinco años a la agencia de representación de Sanchís, Lorant S.L. a pagar a Belén un total de 388.868 euros.

Ahora, Belén Esteban llegó a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, visiblemente seria, acompañada de su marido, Miguel Marcos. Poco después apareció Toño Sanchís y lo hizo mucho más relejado.

Segundo día de juicio

En el segundo día del juicio, una empleada de la agencia de representación del exrepresentante confirmó que su entonces jefe firmaba las facturas que se investigaban por presunta apropiación indebida y añadió que este le dijo que había acordado con Belén Esteban que le cobraría una comisión superior al 20 por ciento que estipulaba su contrato, algo que no se hizo con ningún otro artista debido a que «a ella le dedicaba más tiempo que al resto de clientes». Una sesión a la que la colaboradora de televisión ha acudido como público junto a su esposo. Al parecer, se le dijo que llegaron a un acuerdo mutuo para cobrarle una comisión del 30 por ciento en lo referido por contratos con televisiones y del 50 por ciento por publicidad.

En la sesión del pasado martes también declaró Francisco José, hermano de Belén Esteban, quien ha informado que su hermana le nombró administrador de su segunda empresa pero que él solo firmó una cesión de derechos de imagen y no recibió cartas ni comunicaciones del banco. «Nunca he firmado nada que tenga que ver con la empresa. Absolutamente nada más que la creación de la empresa y esa cesión de derechos», declaró.

Temas

Belén Esteban Menéndez