El terremoto Montoya comienza su participación en 'Supervivientes 2025'

El pasado domingo, Supervivientes 2025 estrenó su primera entrega de Conexión Honduras con dos equipos que se enfrentaron tanto a su primera prueba de recompensa, como al primer Oráculo de Poseidón. Aunque, si alguien fue el protagonista de la noche ese fue José Carlos Montoya, al que habían anunciado en el estreno de la edición. Lo que desconoce el joven es que el próximo martes se sumarán al casting sus peores pesadillas: Manuel González y Anita Williams, con quienes convivirá en una playa apartada.

El salto de Montoya

Sandra Barneda conectaba con Montoya que estaba junto al helicóptero emocionado, y le preguntaba si estaba convencido de sumarse a la aventura: «Peor que lo pasé en la otra isla no va a ser. Honduras me va a terminar de curar, lo que he vivido no está en los escritos y las penas se curan bailando», aseguró refiriéndose al drama que vivió en La isla de las tentaciones.

Montado en el helicóptero, Montoya se emocionaba porque sentía que «era lo mejor que le podía pasar» para curar lo que le había ocurrido. En plató le aplaudieron la sinceridad y él no pudo reprimir las lágrimas. «Pienso en mi familia y quiero que la gente sepa que lo he pasado muy mal, pero estoy siendo feliz ahora».

Antes de saltar, el joven hasta compuso una estrofa y la cantó en directo. Seguidamente, saltó: «Se lo dedico a mi familia, porque las personas van y vienen, pero vosotros siempre estáis» y se lanzó directo, tras santiguarse. «Ahora sí, Montoya es concursante de Supervivientes 2025», sentenció Barneda.

Al llegar a la orilla, Laura Madrueño informó a Montoya de que iba a vivir unos días en «Playa misterio» y a solas. Algo que duraría hasta el martes porque, aunque a él no se lo contaron: «Manuel es el próximo concursante. El martes se tirará del helicóptero y se reencontrará con Montoya», desvelaron en plató.

Barneda aclaró que «Montoya no sabe que va Manuel, no tiene ni idea». Mientras puso el vídeo de presentación del tentador que decía: «Este era mi sueño, saltar y convertirme en concursante».

Minutos más tarde, el programa desvelaba que la segunda bomba era Anita Williams, que también saltará y se reunirá con ellos el próximo martes, en la gala con Carlos Sobera.

Abandono de Beatriz Rico

Al arrancar la entrega, Barneda informó de que Beatriz Rico había activado el protocolo de abandono y ya estaba apartada de sus compañeros y de la playa, por lo que conectaban con ella para entender lo que le había ocurrido: «El mayor miedo que tenía era no dormir o dormir mal. Tengo un sueño muy ligero, me traje unos tapones para los oídos, pero no hacen magia. En tres noches no he podido dormir. Las condiciones son hostiles, es complicada la situación y mi problema de sueño se ha multiplicado. Me falla la vista por el agotamiento, tengo pitidos en los oídos... No quiero forzar más porque mi salud va por delante», detalló.

Ante tal situación, la presentadora le hizo la pregunta pertinente: «¿Quieres seguir siendo concursante de Supervivientes 2025? A lo que la actriz respondió con la siguiente justificación:

«Me encantaría seguir, pero no puedo. Hay veces que hay que dejar la chulería de lado y reconocer tus vulnerabilidades. No hay que forzar más la maquinaria. Sin dormir no soy persona, sufro mucho y tengo miedo por mi salud. El doctor me ha dicho que en mis condiciones está claro que no se puede. Lo siento mucho por mi familia, amigos y todos los apoyos, pero no puedo más. Siento que gané porque lo intenté», subrayó. Y la presentadora la despidió.

Con el abandono de Rico cambió el panorama de la noche. Al arrancar, los nominados eran Samia, Koldo, Rosario y la propia Rico, con los siguientes porcentajes ciegos: 57%, 23%, 12% y 8%.