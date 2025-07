Terelu Campos «súper contenta» e «hipercansada» tras volver a presentar un programa

El Norte Lunes, 28 de julio 2025, 11:05 Comenta Compartir

Terelu Campos, un año más, vuelve a ejercer de presentadora eventural durante los meses de verano. Tras su primer día al frente del programa 'Fiesta', que emite Telecinco los fines de semana, disfrutó de una velada con su hija y Carlo Costanzia en un restaurante de Madrid.

En esta ocasión, los reporteros de Europa Press preguntaron a Terelu por la acusación que Alessandro Lequio ha lanzado estos días a Carlo, asegurando que pactó con los paparazzis las fotografías que han salido a la luz esta semana... y, a pesar de que se ha negado hasta la saciedad, Terelu comentaba que «si lo mantiene, pues me hace gracia».

Lejos de arremeter contra él, Terelu confesaba que «Alessandro es un tío estupendo al que yo le tengo un respeto, pero hay veces que los informadores no te informan bien, pero eso no significa que Alessandro no sea una persona fenomenal... a todos nos pasa a veces, ¿eh? no a Alessandro, a mí y a cualquier colaborador».

Tras sustituir a Emma García, Terelu aseguraba estar «súper contenta» y también «hipercansada» después de su primer día como presentadora. Además, celebraba su primer 'Día de los abuelos' con su hija y su yerno, aunque ha desvelado que «nadie» le ha felicitado: «Se han olvidado. Con mi familia de Málaga tenemos un chat que me han dicho: 'los abuelos, felicidades', pero no, no».

Por último, sobre el guiño que le ha hecho a su madre vistiendo de color rojo, al igual que hacía ella cuando estrenaba programa y luciendo unos zapatos de su marca, Terelu explicaba que «se lo merecía».