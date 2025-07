Terelu Campos enferma durante sus vacaciones en el Caribe

El Norte Martes, 22 de julio 2025, 18:08 Comenta Compartir

Terelu Campos ha sufrido un contratiempo de salud desde que regresara de unas breves vacaciones en el Caribe. Según explicó en el programa 'Fiesta', padece de un virus estomacal que le ha impedido acudir a sus compromisos profesionales. «Estoy bien, mejor. Ayer estuve un poco pachucha porque cogí un virus en República Dominicana, que estuve unos días y vine fastidiada. Un virus estomacal», comentó.

Debido a este problema, la colaboradora se ha visto obligada a ausentarse por primera vez de uno de sus compromisos profesionales. «Ayer no pude ir a '¡De viernes!', yo creo que es la primera vez en mi vida que falto a mi puesto de trabajo, con eso te lo digo todo», añadió durante su intervención.

A pesar de todo, Terelu reapareció a través de un enlace directo donde dejó en claro sus ganas de incorporarse como presentadora de 'Fiesta' a partir de esta semana, donde reemplazará a Emma García durante sus semanas de descanso veraniego. «Tengo muchas ganas, estaba muy contenta y me apetece mucho. Soy buena cuidadora de cortijos», dijo entre risas.

Su vuelta a los platós llega después de un año bastante intenso para la presentador. No hay que olvidar que ha participado en 'Supervivientes' por segunda vez, una experiencia que le ha supuesto un gran esfuerzo físico y emocional. También ha estado volcada en su debut teatral y apenas ha tenido tiempo de descanso. «No he tenido una semana libre. He ido a República Dominicana a descansar. Llegué el sábado y el miércoles cogí el avión para estar aquí el jueves por la mañana», explicó.

Al ver un vídeo recopilatorio de su trayectoria, no pudo evitar emocionarse. «En la vida siempre faltan cosas. Quién me iba a decir a mí cuando empezamos 2025 que me iba a subir a un escenario o ir a Supervivientes», confesó. Especialmente emotivo fue el momento en el que aparecieron imágenes junto a su madre, María Teresa Campos. «Son recuerdos profesionales y personales», expresó con la voz contenida. «Mi madre me diría que qué me habría pasado por la cabeza. Estaría contenta por lo del teatro, pero con 'Supervivientes' me habría dicho que qué necesidad».