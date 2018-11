Techi confiesa que se quedó embarazada del novio de Chabelita dentro de 'GH VIP' @DeluxeSabado La entrevistada entregó a Jorge Javier Vázquez un informe médico que acreditaba que había sufrido un aborto EL NORTE Valladolid Lunes, 12 noviembre 2018, 09:35

Techi visitó este sábado el plató de Sábado Deluxe para someterse al polígrafo y esclarecer todas las dudas surgidas a raíz de su paso por 'Gran Hermano VIP' y, sobretodo, su polémica relación con Omar Montes, novio de Chabelita, confirmándose que se quedó embarazada durante su estancia en la casa de Guadalix.

La entrevistada le entregó a Jorge Javier Vázquez un informe médico de cuando acudió el pasado martes a un centro sanitario de urgencia, que acreditaba que había sufrido un aborto. Por su parte, Omar Montes, que también estaba en el plató, no daba crédito a las palabras de Techi y la increpaba dciendo que era invención suya, «Yo no puse ninguna semillita». Con una actitud que no hizo ninguna gracia al presentador, quien se vió obligado a expulsarle del programa, tal y como recoge Chance.