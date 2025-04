Tana Rivera, emocionada al hablar de su hermano Nicolás

El Norte Viernes, 25 de abril 2025, 17:25 Comenta Compartir

Tana Rivera, la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, no ha podido ocultar su emoción y felicidad al hablar ante los medios, por primera vez, de Nicolás, el nuevo bebé de la familia, nacido el pasado 9 de abril. «Yo soy súper de niño pequeños, me encantan. Estoy feliz con mi hermano», confesó con una sonrisa.

Durante su conversación con Europa Press, la joven compartió detalles de la convivencia en casa desde la llegada del pequeño. Contó entre risas que la rutina familiar ha cambiado por completo y que ahora «es una pelea» cada vez que alguien quiere coger al bebé. «Cada vez que llego a casa y le cojo, todos me dicen: '¿Me lo dejas?'. Y yo: '¡No, que acabo de llegar!'», relató entre risas. También destacó el papel que está jugando su hermana Carmen, la primogénita de Fran y Lourdes, quien con sus nueve años se ha tomado muy en serio el rol de hermana mayor. «Le da el biberón, es como su segunda madre. Corre igual que una madre y no se separa de él», aseguró. Según Tana, Nicolás es «para comérselo» y ha llenado la casa de ilusión.

Tana acudió a recoger el título de Maja de Honor de la peña taurina Maja de Goyas, una distinción que años atrás recibieron mujeres tan emblemáticas como su abuela, Cayetana Fitz-James Stuart, y Rocío Jurado. Al subir al escenario, la joven agradeció emocionada que la tuvieran en cuenta para recoger el testigo de su abuela. «Me siento muy orgullosa de ello y espero hacerlo la mitad de bien que ella. Muchas gracias por contar conmigo para este relevo», expresó.

La maternidad

La joven de 25 años dejó claro que no tiene prisa por formar su propia familia. «Todavía soy muy joven, me quedan muchas cosas por vivir y por hacer», comentó con total naturalidad. Aunque le encantan los niños, no se plantea ser madre a corto plazo y aseguró que, si llega el momento, será después de casarse. «La boda, antes. Eso lo tengo claro», afirmó. Además, recalcó que no siente presión por ser madre y que si algún día llega, bien, y si no, también.