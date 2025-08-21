Tamara Falcó y sus hermanos lanzan un vino de Rueda para honrar a su padre Se trata de un vino ecológico que simboliza la continuidad del legado de Carlos Falcó

Rueda ha sido la DO elegida para protagonizar un lanzamiento especial de un vino que pasará a la historia. Vayamos por partes. Cinco años después de la muerte de Carlos Falcó, sus hijos, encabezados por Tamará Falcó, han decidido rendirle un sentido homenaje con el lanzamiento de un Rueda ecológico, un vino elaborado dentro de las bodegas que fundó su padre.

«En 1982, mi padre, Carlos Falcó, lanzó su primer vino con una visión clara: unir autenticidad y elegancia. Hoy, junto a mis hermanos, damos un nuevo paso», asegura Tamará Falco en un vídeo que ha hecho público en las redes sociales, como recoge ABC. Esta nueva creación, según sus propias palabras, busca capturar «la frescura de las flores blancas y la pureza de la naturaleza», algo que refleja los deseos de los Falcó de preservar el espíritu innovador de su padre y, al mismo tiempo, adaptarse a las exigencias de un consumidor que valora cada vez más lo ecológico y sostenible.

Hay que recordar que Carlos Falcó fue un pionero en la viticultura española. De hecho, fue el primero en implantar técnicas como el riego por goteo en el viñedo y uno de los principales defensores del concepto de vino de pago en España. Su empeño convirtió el Valle del Pusa (Toledo) en un punto de referencia internacional y lo consolidó como una de las personalidades más influyentes del sector.

Quienes han continuado con su legado son sus cinco hijos -Manolo, Xandra, Tamara, Duarte y Aldara-. Aunque Tamara sea la cara más visible, la gestión de la bodega está en manos de Manolo, el primogénito, reputado banquero que ha tenido que lidiar con desafíos financieros y asegurar la continuidad del negocio tras la marcha del marqués.

Este nuevo Rueda ecológico confirma que la bodega sigue adelante, reinventándose, pese a las dificultades. Y es también la muestra de que los hermanos, cada uno desde su lugar, se mantienen unidos para perpetuar el sueño de su padre.

Un brindis al espíritu pionero

El nuevo Rueda ecológico llega al mercado con una misión doble: conquistar a los amantes del vino y servir de tributo al hombre que lo inspiró. Con cada copa, la familia quiere rendir homenaje al marqués y, al mismo tiempo, proyectar la bodega hacia un futuro más sostenible y consciente.

Como expresó Tamara en su anuncio, «hoy, junto a mis hermanos, damos un nuevo paso con nuestro primer Rueda ecológico. Fresco, ligero, con la caricia de las flores blancas y la pureza de la naturaleza. Un brindis al espíritu pionero que nos enseñó a innovar sin perder nuestras raíces».