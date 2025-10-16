Sonia Monroy recuerda la muerte de su hija La concursante de 'Supervivientes All Stars' se ha sincerado sobre la muerte de su hija tras sufrir un aborto espontáneo

Sonia Monroy atraviesa un momento muy complicado tras el fallecimiento de su hermana mayor, Mariángeles Monroig Casals, a causa de un cáncer terminal. Una situación que le ha hecho revivir otras duras pérdidas en su vida, como la de su bebé tras un aborto espontáneo.

A su hermana le habían diagnosticado la enfermedad hace unos meses, pero la televisiva había preferido mantener en secreto la situación para que no le afectase durante su participación en 'Supervivientes All Stars'. «He estado sonriendo mientras por dentro me moría, pero necesitaba hacerlo así», expresaba en su entrevista en '¡De Viernes!', donde se rompía al hablar de su hermana. Esta no ha sido la primera vez que Sonia Monroy tiene que afrontar una situación tan dura como esta, pues su familia ha estado marcada por la tragedia. La actriz ya ha perdido a dos hermanos: Peter, en 1993, y a Frank, en 2018, ambos en accidentes de trafico. Además, sus progenitores también le han dejado. Perfecto Monroig falleció en 2009 y Virtudes Casals murió en 2022.

En pleno duelo, su comunidad de fans están siendo clave para ella. «Gracias por tantos mensajes de ánimo en estos días tan desgarradores. No puedo leerlos porque me rompo a llorar, pero saber que recibí tanto amor me da la fuerza para seguir adelante», ha reconocido la concursante de 'Supervivientes All Stars' a través de su perfil de Instagram.

Una carta en la que la de Barcelona, de 53 años, se sincera sobre los momentos más oscuros de su vida. Entre ellos, la muerte de su hija. «A veces pienso, ¿por qué a mí el universo me manda tanto dolor? Y luego recuerdo las palabras de mi padre mientras lo sostenía en mis brazos antes de cerrar sus bellos ojos para siempre: 'Jamás pensé que una lágrima dudaría tanto... hasta que vi morir a mi hijo'. Padre e hijo, perfectos Monroig», escribe la actriz en sus redes, recordando esos últimos momentos con su progenitor.

Aborto espontáneo

Unas palabras que ahora ella ha parafraseado para recordar la muerte de su hija tras el aborto espontáneo que sufrió durante la década de los años noventa, cuando mantenía una relación con Romario, exfutbolista del Barcelona. La socialité se quedó embarazada del deportista brasileño, tal y como ella misma confirmaba a la revista Pronto en 1995. Sin embargo, a los cinco meses de gestación, sufría un aborto espontáneo y perdía al bebé.

«Yo jamás pensé que vería volar a una hija, ambos padres y a tres hermanos. ¿Por qué me mandas tanto dolor? ¿Por qué?», le ha preguntado al cielo. Esta no es la primera vez que la concursante de 'Supervivientes All Stars' habla del fallecimiento de su hija. En 2022 volvía a recordar lo ocurrido en un vídeo en redes sociales en el que apuntaba que «la vida le ponía a prueba» después de que contase que ya no podía tener hijos biológicos porque le habían extirpado el útero.

