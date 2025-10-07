El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sonia Monroy en el momento de su eliminación de 'Supervivientes All Stars'. Telecinco

Sonia Monroy no se cree lo que ve en el espejo, tras su paso por 'Supervivientes All Stars'

La concursante ha desvelado con quién se ha llevado peor

El Norte

Martes, 7 de octubre 2025, 13:54

Sonia Monroy ha reaccionado por fin a su cambio físico después de más de un mes en Honduras. La actriz no ha dado crédito cuando se ha visto por primera vez en un espejo tras su paso por el 'reality' de Telecinco. Dice que alucina con su pelo. «¿Cómo se me ha puesto tan rubio?», lanzaba. Sonia Monroy aseguraba que parecía «sueca» por el color de su cabello y su tonalidad morena.

Después, se fijaba su cuerpo y también quedaba totalmente sorprendida. «Esto es lo que má me impresiona. Tengo un culito...», compartía como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. «Tengo que decir que me veo divina de la muerte y con un cuerpazo. He cumplido 53, pero este cuerpo es de 35», apostillaba.

Ducha y comida

La actriz ha disfrutado al mismo tiempo de una bonita y relajante ducha con la que se ha quitado el barro que le rodeaba. Por primera vez desde que llegó a Honduras, Monroy ha saboreado el agua caliente y el gel que no tenía en los Cayos Cochinos junto al resto de sus compañeros. Y

Pizzas, dulces de leche, perritos calientes... en la mesa donde ha perdido todo el hambre existían sabrosos platos con los que no se ha resistido. Durante la comida, Sonia Monroy se mojaba y decía con quién de sus compañeros no compartiría un manjar de ese estilo. «No compartiría la cena con Torres, me parece muy bien queda y no me ha gustado su 'reality'», concluía.

