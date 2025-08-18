Sofía Suescun y Kiko Jiménez espían a la prensa

El Norte Lunes, 18 de agosto 2025, 12:36 Comenta Compartir

Sofía Suescun y Kiko Jiménez han dado señales de vida... pero de una forma un tanto extraña. Ha pasado ya una semana cuando Cristian Suescun hizo público su distanciamiento de su hermana Sofía Suescun y arremetiese contra Kiko Jiménez culpándole de su ruptura familiar, llegando a decir de él que era un «jeta, que vive de las mujeres por la patilla» y que controla a su novia como a una «marioneta». A esta leña se añadió más madera después de que la revista 'Lecturas' asegurara que la pareja estaba atravesando una grave crisis a causa de una presunta infidelidad de la 'reina de los realities' con el influencer Juan Faro.

Después de todo este embrollo, Kiko y Sofía optaron por alejarse del foco mediático y refugiarse en el impresionante chalet que la de Pamplona posee a las afueras de Madrid. Mientras algunos aseguran que están a punto de abandonar incluso nuestro país para huir de los medios de comunicación, la pareja se ha atrincherado en casa y llevan días sin salir.

Aunque han optado por guardar silencio y aislarse en su domicilio -de hecho no han abierto la puerta ni a la tía de Sofía, Conchi Galdeano, ni a varios repartidores que les han intentado entregar varios paquetes- los televisivos están muy pendientes de todo lo que sucede a su alrededor.

Y lo mejor que se les ha ocurrido es sobrevolar un dron por las inmediaciones de su casa para comprobar si había prensa a las puertas, acercándose de manera algo abrupta en varias ocasiones a los coches de los reporteros para dejar claro que saben que se encuentran en el exterior y que por el momento no tienen pensado dar la cara ni responder a los rumores de crisis por una posible infidelidad de Sofía.