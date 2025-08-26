Sergio Peris-Mencheta vuelve al set de rodaje

El Norte Martes, 26 de agosto 2025, 11:13 Comenta Compartir

Sergio Peris-Mencheta vuelve a retomar su faceta de actor regresando a un rodaje de cine, después de dos años luchando contra una leucemia mielomonocítica crónica, documentada en su libro '730 días. La enfermedad como espejo del tiempo' (Planeta). «Hoy termino esta aventura que comenzó hace cinco semanas con una llamada urgente para volar a Nuevo México al día siguiente y empezar a rodar unas horas después», compartía el intérprete en un post en sus redes sociales para celebrar el regreso a la profesión con la que se dio a conocer en la serie 'Al salir de clase'.

«Ha sido la manera perfecta de volver a la vida frente a la cámara. Una comedia escandalosamente divertida, donde pude interpretar al 'payaso blanco', rodeado de genios de la comedia que hicieron casi imposible no romperse durante las tomas», contaba Peris-Mencheta sobre el rodaje en Nuevo México de 'El Tigre', el debut como protagonista del humorista estadounidense de raíces peruanas Tom Segura, en la que el español asume el papel de villano.

Cerrar el círculo

El protagonista de 'El Capitán Trueno y el Santo Grial' solo tuvo palabras de cariño para su compañero: «Fue puro amor: generoso, reflexivo, atento y constantemente agradecido por lo que él y el resto del equipo vieron como un acto heroico de mi parte. Pero para mí, el verdadero heroísmo era de ellos, confiando en alguien que todavía está en recuperación. Lo hicieron muy fácil. He sido verdaderamente feliz».

La experiencia cinematográfica, que Peris-Mencheta ha disfrutado en compañía de sus hijos y su mujer, también tiene un valor simbólico: «Hoy cierro un gran círculo —o tal vez en espiral— que comenzó en 2008, cuando rodé mi primera película aquí mismo en esta misma ciudad ('Love Ranch'). En unas horas vuelvo a despedirme de Burke haciendo lo que me gusta delante de la cámara».

Orden del Mérito Civil

Por otra parte, el actor, productor y director español también era distinguido este sábado en Los Ángeles con la Orden del Mérito Civil, entregada por el Ministerio de Exteriores de España. «Es un reconocimiento a la supervivencia y a no perder mi contacto con mi ser creativo a pesar del suero, la quimio y el trasplante», agradecía en una ceremonia íntima ante familiares, amigos y periodistas.

«Sergio ha dado un ejemplo que nos ha impresionado y nos deja admirados. La suya es una lección de humanidad de cómo se puede afrontar dignamente la adversidad», señaló el cónsul.