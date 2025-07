Sebastián Yatra habla de la relación de su ex, Aitana, con Plex El cantante colombiano acude al programa de David Broncano para promocionar su próxima gira que comenzará el 12 de julio en Murcia

Sebastián Yatra ha sido uno de los invitados de la semana de 'La Revuelta'. Como es habitual en el programa, los invitados tienen que llevarles un regalo al presentados y en esta ocasión, el colombiano llegó con uno muy peculiar: una piedra que recogió sumergiéndose en aguas de Ibiza, durante una escapada de apenas 22 horas. «Me jugué la vida para bajar al fondo del mar y traer una piedrita iluminada por el sol», dijo. «Este tipo de piedras no solo dan salud, también mucho dinero y mucho coito».

Aunque Yatra evitó hablar de su vida sentimental durante el programa, las preguntas fuera del plató no tardaron en llegar. Al ser abordado por reporteros de Europa Press mientras se dirigía a los estudios, fue preguntado directamente por la relación de su ex, Aitana Ocaña, con el youtuber Plex, con quien se la vincula desde hace unos meses. La respuesta del cantante fue breve: «Yo no sé mucho».

Uno de los momentos más sorprendentes de la entrevista con Broncano llegó cuando el cantante habló de su etapa actual desde una perspectiva íntima. Reconoció que su vida sexual no atraviesa el mejor momento: «Es mi etapa más triste en este sentido». Contó, sin pudor, que había decidido dejar de masturbarse por un tiempo, concretamente, durante 33 días, para redirigir su energía hacia su trabajo y su bienestar. «Te cambia la vida. Eres cinco horas más productivo al día si no lo haces», afirmó. Comparó este hábito con una adicción y aseguró que romper con él le ha permitido enfocarse más en su carrera.

Yatra también habló del contraste entre la cultura latina y la española en lo que respecta al sexo y las relaciones. «En América maquillamos más las cosas, pero aquí enseguida es: '¿Vamos a follar? ¿En tu casa o en la mía?'», bromeó. «Unos lo ven como falta de tacto, otros como pragmatismo. Con educación y confianza, es una pregunta que ahorra tiempo y disgustos», comentó.

La química entre Broncano y Yatra fue evidente durante todo el programa. Al final de la entrevista, Yatra le mostró todo el material promocional de su 'Entre tanta gente -Summer Tour', que arranca el 12 de julio en Murcia y recorrerá varias ciudades de España. Lo sorprendente fue que Broncano aparece como imagen del tour en camisetas, pósters y bolsas. «Son estilos con el mismo pin, unir dos corazones en uno mismo», dijo Yatra.