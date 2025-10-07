Santina, madre de Mario Biondo, satisfecha tras el giro en el caso de su muerte La Audiencia Provincial de Madrid desestima reabrirlo, ya que se considera un asunto ya juzgado

El Norte Martes, 7 de octubre 2025, 11:17 Comenta Compartir

La Audiencia Provincial de Madrid ha determinado, por primera vez, que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio. El cuerpo de Mario Biondo fue encontrado sin vida en su dormitorio el 30 de mayo de 2013. En un principio se calificó de suicidio, aunque esta decisión provocó un enfrentamiento entre su mujer Raquel Sánchez Silva y la familia del cámara, que durante años sostuvo que su muerte fue fruto de un homicidio.

Ahora, doce años más tarde, la Audiencia Provincial de Madrid admite que hay indicios de que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio. Un episodio que cambia por completo el caso, aunque se desestima reabrirlo, ya que se considera un asunto ya juzgado.

En le programa 'Y ahora Sonsoles' han hablado con Santina, la madre de Mario Biondo, que celebra el paso hacia delante en el caso. «Es una gran victoria, pero ahora queremos saber quién ha matado a mi hijo», advierte, «hace años y años que estoy peleando y finalmente se ha abierto una puerta».

Pese a que la Justicia advierte que la causa está archivada, admite que hubo cosas que pudieron hacerse mejor.

Temas

Raquel Sánchez Silva