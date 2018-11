Segura y Dell'Atte reparten 'zascas' a sus compañeros Santiago Segura, eliminado ante Paz y Ona. / TVE El director de cine fue el expulsado de la semana de 'Masterchefcelebrity' EL NORTE Lunes, 5 noviembre 2018, 18:31

Ayer vivimos una nueva entrega de 'Masterchef Celebrity' en la que la nutrición y la dietética fueron las protagonistas. Los concursantes elaboraron una serie de platos que estarían un tanto alterados ya que tenían que tener en cuenta algunas intolerancias. Así, Antonia Dell'Atte tuvo que preparar una receta sin huevo y Boris, con falta de gluten: «El problema de la falta de gluten es que no hay pegamento, por lo que hay que trabajar la masa muy bien» le aconsejaba al escritor Marta Garaulet, la nutricionista, doctora en Farmacia y Máster en la Universidad de Harvard, con cuya colaboración han contado los concursantes. También tuvieron una ayuda extra, móviles o tablets que albergaban una fotografía con algunos ingredientes que Paz Vega, Mario Vaquerizo, Santiago Segura y todos los demás podían utilizar en sus recetas: ¡Los mismos que los propios concursantes habían dejado en las neveras de sus casas!

Además de la falta de ingredientes, tenían que preparar seis raciones de cada uno de los platos, para que los pudieran degustar los invitados de excepción con los que contó la emisión de ayer de 'MasterChef Celebrity', entre los que se encontraron Cayetana Guillén-Cuervo o José Mota, pero también amigos y familiares de los propios 'cocineros', que han votado como mejores menús los de Santiago Segura y Antonia Dell'Atte. La ganadora ha sido la italiana, que ha destinado los 4.000 euros del premio a la Fundación Elena Barraquer.

En cuanto a la prueba de exteriores, ha consistido en dar de comer a los pasajeros de un barco y en la que han salido derrotados los componentes del equipo rojo el que ha perdido la prueba, por lo que Santiago Segura, Ona y la propia Paz han tenido que enfrentarse en la prueba de eliminación.

Los tres han tenido que preparar un postre que a Santiago Segura se le ha enquistado, literalmente, pues ha sido la corteza de chocolate la que el actor no ha podido sacar del molde. No sé por qué he hecho una película si había que hacer una corteza», ha comentado el propio Segura.

De hecho, el zasca de Antonia Dell'Atte no fue el momento más tenso en la prueba de eliminación de ayer de 'MasterChef Celebrity', porque Santiago Segura, prediciendo que sería el expulsado de la gala tras no conseguir culminar su postre, increpó a Paz: «Hemos salido y ya me ha estado diciendo que lo había atemperado mal». «¿Te digo yo a ti algo de lo tuyo?», continuaba Santiago ante las cámaras, consiguiendo hacer que Paz llorase. «No me esperaba que Santiago hiciera esto, yo soy así, natural», reflexionaba la actriz sevillana, visiblemente emocionada.

Finalmente, Santiago Segura se ha convertido en el expulsado de la gala, no sin antes acercarse a Paz y darle un beso, zanjando sus problemas.