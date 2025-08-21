Rosalía vuelve a coincidir con su ex Hunter Schafer en 'Euphoria' La cantante destacó la oportunidad de trabajar bajo la dirección de Sam Levinson, creador de la serie

Los rumores sobre una posible relación entre Rosalía (Barcelona, 32 años) y Hunter Schafer (Nueva Jersey, 26 años) se convirtieron en realidad. Ambas compartían momentos cotidianos en Los Ángeles: paseos, compras de muebles, batidos y risas que evidenciaban una química especial. Y durante la entrega de los premios Billboard de ese mismo año, la cantante catalana dedicó unas palabras a Schafer: «Gracias a mi amiga Hunter, gracias por venir esta noche conmigo, te quiero mucho». La actriz le respondió lanzándole un beso desde el auditorio.

En 2023, la salida de la canción 'Tuya' generó especulaciones de que estaba inspirada en Schafer, debido a la letra que hace referencia a una mujer: «Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía».

Finalmente, fue en 2024 cuando la relación se confirmó. Rosalía reconoció que ambas habían tenido un noviazgo de cinco meses en 2019. «Se ha especulado mucho durante mucho tiempo. Una parte de nosotras quiere acabar con todo eso, y otra dice: '¡Pero por qué, si no es asunto de nadie!'. Pero, al final, es algo que me alegra compartir. Y creo que ella también lo siente así», explicó a GQ.

Un año después, la cantante menciona esa relación en la portada de septiembre de la edición estadounidense de Elle. En la entrevista, la periodista Suzy Exposito le pregunta sobre sus relaciones pasadas, incluida la que mantuvo con Schafer: «Cuando le pregunto a Rosalía si la experiencia la presionó para definir públicamente su sexualidad, querer o no, niega con la cabeza». La artista responde con claridad: «No, no me presionó. Pienso en la libertad. Eso es lo que me guía».

Aunque Rosalía no se extiende en detalles, Schafer ya había señalado que mantienen una buena relación. La actriz reveló que hablaron el día anterior a la entrevista con GQ para acordar hacer público su noviazgo y poner fin a las especulaciones: «Tengo amistades muy bonitas con gente con la que tuve una relación sentimental. Rosalía es de la familia pase lo que pase», afirmó.

Ahora, las dos han coincido en el trabajo. Rosalía participa en la tercera temporada de 'Euphoria', donde Schafer es uno de los personajes principales, con estreno previsto para 2026. La cantante destacó la oportunidad de trabajar bajo la dirección de Sam Levinson, creador de la serie, quien a su vez la elogió: «Me encanta liberarla en una escena. La dejo jugar con las palabras, las emociones, en inglés y español. Nunca quiero decirle qué hacer primero, porque sus instintos naturales son tan fascinantes, carismáticos y divertidos. En cada escena que rodamos, estoy detrás de la cámara sonriendo».

En el plano sentimental, Rosalía mantiene actualmente una relación con el actor y cantante alemán Emilio Sakraya, tras haber estado con Jeremy Allen White entre octubre de 2023 y julio de 2024. Su noviazgo más mediático fue con Rauw Alejandro, con quien rompió tras dos años de relación. Schafer, por su parte, salió con el músico Dominic Fike entre 2022 y 2023, terminando la relación tras descubrir una infidelidad. La actriz ha declarado que sigue soltera y en proceso de recuperación: «Fue muy, muy duro porque nos queríamos de verdad. Es una persona muy especial y me encanta su alma y todo».

