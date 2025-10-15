Rosalía desata la conjenturas sobre su nuevo disco La catalana ha dado nuevas pistas con la publicación de una partitura bajo el nombre de 'Berghain'

Rosalía lleva desatando la locura entre sus fans varios meses dando pistas sobre un esperado nuevo trabajo, ese «R4», que previsiblemente verá la luz antes de final de año. Ahora, la catalana ha dado nuevas pistas con la publicación de una partitura bajo el nombre de Berghain, que rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos músicos se apresuraron a interpretarla. Con el título hace referencia a una de las discotecas más icónicas de Berlín, considerada con su estética industrial un templo de la música techno a nivel europeo y prácticamente mundial, según pública The Huffington Post.

Aunque todo son especulaciones, su título podría dejar entrever que Rosalía podría haber mezclado los sonidos más clásicos de esta composición, con un Barroque 108 que según los músicos que han analizado la partitura, es un arreglo para cuerdas, con el sonido industrial o techno propio de la discoteca Berghain.

Horas después de compartir esta partitura en su cuenta de Substack, la artista ha subido varias imágenes en las que aparece con una camiseta con el mensaje «God complex (Complejo de Dios)», lo que continuaría siendo para muchos pistas sobre una posible temática religiosa del disco.

Además, cambió la imagen de perfil de su cuenta de Instagram por la de una luz y escribió un críptico mensaje en X: «LUX: LOVE». No obstante, este miércoles su cuenta en la red social aparecía como desactivada.

🚨Rosalía da like y utiliza el audio de una seguidora interpretando las partituras que ella misma subió con el titulo de “Berghain” pic.twitter.com/cHC86WufAq — ٗ (@APALEAPALE) October 14, 2025

Precisamente, son muchos los que especulan con ese «LUX» como título del próximo disco de la catalana. Con respecto a su sonido, diversos críticos musicales y especialistas apuntan a un nuevo cambio en este nuevo trabajo, que poco tendría que ver con los toques latinos y urbanos que predominaban en Motomami ni con el flamenco fusión de El Mal Querer.

Pistas de un cartel

En mitad de tanta especulación, en los cines Callao de Madrid han empezado a proyectar durante varios segundos lo que apunta a una partitura, que seguiría con esta narrativa de un sonido más orientado a la música clásica sobre una imagen suya perfilada en blanco y negro.

Esta imagen, según algunos, podría ser la portada de su nuevo disco o su primer sencillo. ¿Quizás ese Berghain? Además, ha incluido un enigmático logo que, para algunos, son las letras de su nombre superpuestas o una doble R en un círculo. También se incluye en la esquina inferior derecha el logo de Spotify, por lo que todo apunta a que se trata de un lanzamiento en la plataforma de streaming.

Por su parte, el periodista musical Arturo Paniagua apuntó en un vídeo compartido en su cuenta de Instagram a que el trabajo ya estaba listo y que «varias personas de la industria musical» habían podido escucharlo ya. «Lo que me cuentan, es que en absoluto se recuesta en lo conseguido con Motomami y que es un disco que amplía bastante los horizontes de Rosalía como intérprete, compositora y también como productora», explica.

«Impactante, sorprendente, diferente es como me han definido el disco quienes han podido escucharlo», detalla el especialista. A pesar de las filtraciones que hubo tras su entrevista con Elle, por el momento no hay fecha de publicación para este nuevo trabajo. Entonces, aseguró que estaba pasando «muchas horas en el estudio» y que había cambiado en varias ocasiones la fecha de salida. «¿Qué es el tiempo? ¡Es tan relativo! Siempre hay una fecha límite, y bueno, la fecha límite siempre puede cambiar», bromeó entonces.

