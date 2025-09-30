Rosalía crea una nueva tendencia en la Semana de la Moda de París

El Norte Martes, 30 de septiembre 2025, 13:38 Comenta Compartir

Rosalía ha reparecido en la Semana de la Moda de París, donde ha sorprendió con su look. La artista apareció en el 'front row' de la diseñadora belga Julie Kegels con un conjunto en blanco y negro formado por una falda tipo pareo de tiro bajo con una gran abertura lateral y un top de escote halter. A esta indumentaria se sumaron unas medias negras con liguero, zapatos de inspiración bailarina y sus inseparables uñas largas, esta vez decoradas con esmalte blanco y pequeños colgantes en forma de cruz. Aunque, lo que realmente llamó la atención fue que la cantante luciera el vello de las axilas teñido de blanco. Una elección estética que recuerda a otras decisiones atrevidas de la cantante, como cuando apostó por decolorar sus cejas, y que muchos interpretan como un gesto de rebeldía frente a los cánones de belleza impuestos a las mujeres.

En más de una ocasión, la intérprete de 'Motomami' ha defendido públicamente que la depilación no debería ser una obligación femenina, una postura que conecta especialmente con las generaciones más jóvenes, cada vez más críticas con esa presión social.

Estilismo en blanco y negro

El blanco, además, se confirma como el color fetiche de la artista en esta etapa: lo eligió para acudir al desfile de Calvin Klein en Nueva York, para la Gala MET del pasado mayo y para la fiesta posterior a los premios Oscar organizada por Vanity Fair. Ahora, no solo lo lleva en su ropa y en sus uñas, sino también en el vello corporal, un detalle que ha disparado las especulaciones sobre si hay un trasfondo conceptual detrás o si se trata de una simple provocación estética.

Varias publicaciones de moda ya se preguntan si este gesto marcará una nueva tendencia. Algunas lo vincula con la corriente gótica que domina la temporada, mientras que otras resumen el movimiento con una frase: «Lo de Rosalía es arriesgar… y ganar».

