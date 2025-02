Rosa López, decepcionada por no ser invitada a los Goya, celebrados en su ciudad La granadina se habría sentido molesta por no recibir la invitación de la organización, según informaciones de Iván Reboso, íntimo amigo de la cantante

Los premios, celebrados por primera vez en Granada, contaron con numerosos vips pero ni rastro de la artista granadina

El programa 'Fiesta', a través de su presentadora, Emma García, apuntaba que una famosa española se sentía muy dolida y molesta por un «desagradable desplante» que había sufrido en los últimos días. La 'afectada' era la cantante Rosa López.

La intérprete de 'Europe is living a celebration' lleva años nombrando Granada por el mundo y el hecho de no haber sido invitada a la reciente gala de los Goya celebrados en su ciudad es algo que le ha dolido. Uno de los colaboradores del programa, Iván Reboso, ha comenta que la granadina se ha sentido especialmente decepcionada con la gestión de su ciudad. «A mí me ha dado mucha pena no haber ido a Granada, era algo que nunca había ocurrido allí y era un día especial», señalada la cantante.

Opiniones

Algunos colaboradores de 'Fiesta', sin embargo, no opinaban como la artista. Carmen Alcayde, que no tiene pelos en la lengua, ha reconocido que en su opinión Rosa no tiene motivos para molestarse: «A mí Rosa me gusta mucho pero lo siento, esa noche no pintaba nada allí. Ella es cantante y eso son los premios del cine. Porque sea de Granada no hay por qué invitarla, no pega nada».

Por su parte, Mónica Vergara, cree que si se invita a ciertos personajes vips, también se puede invitar a Rosa López: «Tampoco pintan nada los influencers y allí estaban».

Emma ha roto una lanza a favor de la artista: «No era tan complicado evitar ese desplante, en mi opinión, que igual me falta información. Ella esperaba estar y encima se ha encontrado con esta historia, que le han dado en sus narices».