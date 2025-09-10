Rocío Flores no quiere ver a Terelu Campos

El Norte Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:26 Comenta Compartir

'¡De Viernes!' ha regresado a la parrilla televisiva, y lo hace pisando fuerte, con una entrevista a la hija de Rocío Carrasco, que se volverá a sentar en el plató esta misma semana después de un primer paso por el plató. Como recoge ABC, la presencia de Rocío Flores está alterando a más de uno. De hecho, su vuelta a la actualidad rosa fue estruendosa y no se ahorró nada contra su madre, a la acusó de casi todo. De paso, mostró pasión de hija, pero para su padre, el controvertido Antonio David Flores. Y como al parecer se quedaron muchas cosas en el tintero, se prometió nueva visita al plató este viernes.

Nada más concluir la polémica intervención de Rocío Flores en el programa de Telecinco, surgió una de las reacciones más esperadas, la de la mismísima Terelu Campos, gran amiga desde tiempos inmemoriales de Rocío Carrasco. «Me sorprende que en su boca diga que no le gustaría tener a su padre como enemigo. No sé qué quiere decir. Me gustaría que el próximo viernes nos lo dijera», manifestó. Y lo dirá, pero no en su presencia, según parece.

Decisión expresa

La colaboradora del programa 'No somos nadie' Marta Riesco ha asegurado que Rocío Flores habría vetado a Terelu Campos para su próxima entrevista en '¡De Viernes!'. La madre de Alejandra Rubio no será convocada al plató por decisión expresa de la hija de Rocío Carrasco.

¿Y cómo se lo ha tomado la supuesta afectada? Según se ha afirmado desde 'No somos nadie', se ha sentido «aliviada» con la exigencia de Rocío Flores. Eso sí, aunque Terelu Campos no esté presente en la esperada reaparición de la hija de su amiga, sí que verá la participación de Rocío Flores desde otra sala. Por descontado, se prevén conexiones en directo y sensaciones generales una vez concluya la intervención de la muchacha, que promete ser una catarata de titulares.

Ya no puede más

Rocío Flores afirmó que lo ha intentado todo para arreglarse con su madre, pero que ya no puede más. «He gastado tanta energía en intentar durante mucho tiempo cosas que no han pasado ni por asomo, que a día de hoy no espero nada de ella. Ella es la que ha decidido no estar, me ha destrozado la vida», aseguró.

Echó en cara a Rocío Carrasco que no apareciera cuando ella estaba participando en 'Supervivientes' y surgió la pandemia, al tiempo que destacó cómo Antonio David Flores sí le apoya siempre en todas sus decisiones. «Mi padre nunca se ha opuesto a que yo recupere la relación con mi madre, al revés, siempre me ha dicho que es mi madre», contó.

Y hasta desveló un suceso que nadie conocía hasta ahora. «Para mí lo principal siempre ha sido mi familia y verles sufrir así ha sido lo más difícil del mundo. Es como si tú me apuñalas ahora mismo en el corazón y no sientes nada, pues así es como yo me he sentido todo este tiempo (...) Llegó un punto en el que sinceramente pensaba que mi padre se iba a suicidar, que cualquier día algo iba a pasar, ha sido muy duro». El viernes, segundo asalto.

