Richard Gere , en una imagen de archivo. EFE

Richard Gere y su mujer se proponen poner fin al problema de las personas sin hogar en España

El actor suele mostrarse comprometido con causas sociales, al igual que su pareja, Alejandra Silva

El Norte

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:15

Richard Gere y su mujer, Alejandra Silva, viven desde el pasado otoño en La Moraleja, una de las zonas más exclusivas y tranquilas de la capital, donde disfrutan de la calma, la buena vida y una rutina alejada del ajetreo de las cámaras. Entre algunas de las muchas cosas que unen a la pareja está su interés por las causas sociales y humanitarias. Una de las muestras más claras de ello es una de las últimas declaraciones públicas que la pareja ha hecho al respecto en una entrevista con Ana Pastor, en 'El Objetivo'.

A raíz de haber realizado el corto documental 'Lo que nadie quiere ver', impulsado por la Fundación HOGAR SÍ, que busca concienciar y mostrar la realidad de las personas sin hogar en España, Alejandra Silva desveló que, junto a Richard Gere, pretenden conseguir el objetivo de acabar con este problema en el país. «Nos hemos propuesto acabar con esta situación en seis años. Son 30.000 personas. Es algo atajable», contaba en la citada entrevista.

'Lo que nadie quiere ver'

Volviendo al documental que han llevado a cabo Richard Gere y su mujer, Alejandra Silva, una de las curiosidades de 'Lo que nadie quiere ver' es que el actor dio vida a un sin techo y, para conocer de cerca por lo que tienen que pasar estas personas, se lanzó a las calles de Nueva York disfrazado y se comportó como tal durante un rato.

«Mientras estaba en el personaje podía ver a muchas personas a dos manzanas de distancia y me juzgaban por cómo vestía. Era muy visible para ellos», indicó a la revista ¡Hello!. después de vivir en su propia piel esta situación. Además, Gere confesó que le resultó una «experiencia deshumanizante», concienciándose aún más de querer ayudar a las personas en esta situación de sinhogarismo.

