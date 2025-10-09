El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Raquel Mosquera. Europa Press

Raquel Mosquera mantiene el silencio ante la supuesta privacidad de libertad de su marido

La peluquera ha señalado que se mantiene «fuerte, especialmente por mis hijos, mi familia y aquellas personas que me rodean día a día»

El Norte

Jueves, 9 de octubre 2025, 16:14

Raquel Mosquera, después de agradecer en sus redes sociales el cariño que está recibiendo y asegurando que «en estos momentos prefiero guardar silencio y no hacer ningún tipo de comentario» tras salir a la luz que su marido se encuentra desde hace varios meses privado de libertad, la peluquera se ha dejado ver ante las cámaras.

Desafiante y sin querer desvelar cómo está llevando esta delicada situación personal que atraviesa, Mosquera miraba de manera directa al reportero sin confirmar si es cierto que su marido Isi lleva privado de libertad cuatro meses en Francia.

De esta manera y tal como ha anunciado a través del comunicado, Raquel ha optado por mantener su silencio tras pedir respeto para su familia. Pese a su semblante serio, la peluquera sí que daba los «buenos días» a la prensa de manera educada.

En dicho comunicado, Mosquera ha asegurado que se mantiene «fuerte, especialmente por mis hijos, mi familia y aquellas personas que me rodean día a día» y que cuando se sienta preparada hablará en los medios: «Para todas aquellas personas, que me queréis, respetáis, confiáis y creéis siempre en mi, sabéis que cuando yo hablo muy clarito, sin pelos en la lengua, de corazón y con la verdad por delante, como he hecho siempre».

«Cuando yo crea que es el momento de hablar y me sienta con ganas lo haré y explicaré lo que yo crea que tenga que aclarar» ha zanjado en sus palabras, dejando claro que por el momento quiere actuar con discreción y cautela ante la complicada situación que atraviesa.

