Raquel Mosquera asegura que no sabe en qué carcel de Francia está Isi

Raquel Mosquera ha roto su silencio en el plató de '¡De Viernes!', dos semanas después de salir a la luz que su marido Isi estaría «privado de libertad» en Francia desde hace meses por un asunto «muy delicado». La peluquera ha confirmado la detención del nigeriano, pero ha asegurado que no tiene ni idea de en qué prisión se encuentra, ni tampoco por los motivos por los que ha sido detenido en el país vecino.

«Estoy bien dentro de lo que cabe y de la situación, pero preocupada, como es lógico, porque falta información y por la situación de que mi marido esté detenido. Yo no sé exactamente donde está. Es mentira que yo he pisado Francia, que no se inventen cosas. A mí me llamaron desde Francia, no desde las Antillas. Me llamaron el 5 de julio y me dijeron que mi marido estaba detenido. Llegué a pensar que le habían secuestrado para pedirme dinero», relataba en su reaparición en el programa de Mediaset.

Como ha repetido en varias ocasiones, no tiene ni idea de la razón por la que está detenido, ya que «él tiene su restaurante y ni yo me meto en su negocio ni él en los míos. Él me decía que viajaba, y sin más. Hasta ahí puedo decir. Yo no conozco los motivos de la detención». «Él solo me dijo que estaba detenido y que no podía decirme nada», ha desvelado.

Además, y aunque se ha dicho que Raquel habría viajado a Francia dos veces para visitar a su marido en la cárcel, la viuda de Pedro Carrasco ha negado tal información, reconociendo que aunque su «afán» es ir al país galo para saber cómo está Isi y qué delito ha cometido, por el momento no ha podido ya que desconoce en qué prisión se encuentra el padre de su hijo Romeo.

Y aunque tras la entrevista no ha querido pronunciarse ante los micrófonos de Europa Press ni responder a los que especulan con que su pareja no estaría detenido, sino que estaría engañándola y en paradero desconocido, sí ha compartido un mensaje en redes sociales en defensa del que es su amor desde 2012.

«Ya estoy cansada de callarme. A partir de ahora, no me voy a callar y voy a poner yo también en su sitio a cada persona que mienta y no contraste sus informaciones sobre mi persona o familiares intentando quitarme credibilidad (...) Es cierto lo que yo conté en el programa 'De viernes' cuando yo digo que no sé exactamente dónde está mi marido. Es verdad, que yo no he podido ir a Francia. Porque no me han contestado aún a toda la documentación que yo envié por correo ordinario y correo electrónico», ha explicado.

«Como yo no quería contar a mi familia ni a mis personas allegadas nada, estaba esperando con mucho dolor y paciencia a que me contestasen. Al saltar la noticia, lo primero que hice fue hablar con mi familia. Por supuesto que está detenido y fue lo primero que yo dije en el programa. Otra cosa es que hay varias cárceles y dije bien claro que aunque supiese el lugar exacto de donde está, no lo diría para que no vayan», ha añadido, dejando claro que no sepa nada sobre el paradero de su marido, ya que ella ha dicho «bien claro«que Isi está en Francia y detenido

