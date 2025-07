El protagonista de 'El juego del calamar' habla del «shock» que le supuso cómo acaba la serie

El Norte Martes, 8 de julio 2025, 17:06 Comenta Compartir

El desenlace de la última temporada de la serie de Netflix, 'El juego del calamar' continúa siendo de tema de conversación. Mientras algunos consideran que el final cierra la historia de forma coherente y satisfactoria, otros hubieran preferido un giro más optimista en la resolución de la trama. Lee Jung-jae, quien da vida al jugador 456 también conocido como Seong Gi-hun, ha reflexionado sobre este asunto.

La segunda temporada de la ficción coreana creada por Hwang Dong-hyuk introdujo a la jugadora 222 (Jo Yuri), una mujer embarazada que participa en el sangriento y letal torneo, y donde coincide por casualidad con el jugador 333 (Yim Si-wan), el padre de su futuro bebe. Este hilo narrativo cobró una relevancia clave en la tercera entrega, de la que Jung-jae ha hablado con el medio estadounidense Variety. «Cuando leí por primera vez el guion y llegué a la parte en la que nace este bebé, me quedé bastante en shock; pensé que era un gran elemento dentro de la historia», ha confesado el actor.

A diferencia del resto de los participantes, dijo, «el bebé no eligió estar allí», lo que refuerza su papel simbólico en la trama. El actor coreano ha explicado que este personaje fue decisivo en la evolución de Gi-hun, quien termina sacrificándose para protegerla: «Desde su punto de vista, se vuelve fundamental cuidarla, porque tiene un buen corazón y también quería ayudar a la madre del bebé».

Aún así, el intérprete ha señalado que habló mucho con el creador sobre el final. «Le pregunté si tenía otros en mente o si había distintas versiones, y él me respondió que sí. Sin embargo, me dijo que creía que esta era la manera correcta de terminar la historia y que no debía ver el sacrificio de mi personaje como uno a sí mismo, sino más bien como una muestra de esperanza en la humanidad», ha declarado.

En esta línea, Jung-jae ha afirmado que la escena que más le costó rodar de toda la temporada fue la final, justo antes de que su personaje se suicide: «Había estado a dieta muy estricta durante unos 14 meses hasta ese momento, había perdido unos 10 kilos de mi peso habitual. Realmente quería asegurarme de no solo expresar las emociones de Gi-hun, sino también que el público supiera lo completamente seco y agotado que estaba con solo mirarlo», declara, para luego agregar que además le estuvo dando muchas vueltas a qué decir en su última frase, y finalmente se decidió dejar abierta para que el público hiciera su propia interpretación.

Asimismo, ha expresado que le gustaría ver, por un lado, a la hija de Gi-hun desmantelando todo el sistema. «Por otro lado, y personalmente, espero que no descubra nada sobre la verdad. Espero que no sepa nada sobre su padre. Solo deseo que viva una vida feliz y estable con su padrastro y su madre».

El universo de 'El juego del calamar'

Aunque El juego del calamar ha llegado a su desenlace, el universo narrativo de la serie podría continuar expandiéndose. Según se ha dado a conocer, el director David Fincher está desarrollando un spin-off que podría estar vinculado al personaje sorpresa interpretado por Cate Blanchett en su cameo durante la tercera temporada.

Por su parte, el creador Hwang Dong-hyuk, reveló recientemente que contempla una idea preliminar para un proyecto derivado ambientado en los tres años que transcurren entre la primera y la segunda temporada, un periodo en el que Gi-hun (Lee Jung-jae) rastrea a los reclutadores del juego. Aunque aún no hay confirmación oficial, ambas iniciativas apuntan a mantener viva la franquicia más allá de su final en Netflix.

Temas

Netflix