El Príncipe Guillermo y Kate Middleton, rechazados por sus vecinos

Cualquier mudanza, por mucho que seas príncipe o princesa, siempre es un quebradero de cabeza en sí. En el caso del Príncipe Guillermo y Kate Middleton, la situación parece complicarse porque han surgido problemas con unos residentes de la zona, a quienes se les pidió que abandonasen el lugar, como recoge ABC.

Los Príncipes de Gales han decidido «empezar de cero» y han pensado en abandonar Adelaide Cottage, la propiedad en la que viven desde 2022 situada en Windsor, para trasladarse a otra vivienda que se encuentra en la misma zona pero es el doble de grande. Se trata del Forest Lodge, una residencia de estilo georgiano con ocho habitaciones. Han empezado los arreglos y reformas... y ya han surgido las primeras tensiones.

Para ubicar el lugar, Forest Lodge está situado en el Gran Parque de Windsor, a solo seis kilómetros y medio de Adelaide Cottage, y allí se situará el nuevo hogar de los Príncipes de Gales. Las obras han comenzado tanto en la fachada e interior como en el exterior de la residencia. Están haciendo lo típico, aunque en dimensión royal: cambiando puertas y ventanas, quitando las paredes que se puedan, renovando techos y suelos...

Los pagos, de su bolsillo

La última obra que se hizo en esta residencia fue en 2001 y costó unos 1,7 millones de euros. El sueño de cualquier contratista. Aunque el Príncipe Guillermo y Kate Middleton han asegurado que las nuevas reformas las pagarán ellos de su propio bolsillo.

Forest Lodge cuenta con un salón de baile, lámparas de araña, una cancha de tenis y unos frondosos jardines muy del gusto de Kate Middleton, quien siempre ha confesado que los paseos entre la naturaleza han sido una gran terapia en el tratamiento de su cáncer. Una propiedad perfecta para que pueda desarrollar su conocida pasión por la jardinería.

Pero la prensa británica ha destapado ciertos problemas, que están trastocando los planes de la pareja. Según informa 'Mail On Sunday', a principios de verano Buckingham Palace pidió a dos familias que vivían en cabañas cercanas a la mansión que abandonaran sus propiedades.

Una mudanza inmediata

«Se cree que las estas viviendas, construidas a partir de los establos de Forest Lodge, fueron alquiladas por la corona», cuentan desde el citado medio. Y resulta que a esas familias les han «invitado a marcharse». «No se había notificado ningún desalojo y han tenido que irse a una vivienda similar en el enorme Great Park», dicen.

«Les dijeron directamente que se fueran. Supongo que les dio otro lugar, pero les dijeron que tenían que mudarse inmediatamente», ha declarado una fuente anónima al citado medio. «No se lo esperaban. Esas casas están muy cerca del albergue, así que no querrán que ningún Tom, Dick o Harry viva en ellas si va a haber miembros de la realeza allí», han añadido.

Según ha contado el tabloide británico, ya hay todo un dispositivo de obreros y jardineros trabajando en la zona y un no parar de furgonetas y camiones. Las primeras protestas vecinales ya han surgido, aunque de momento a título privado, mientras algunas voces alertan de la posibilidad de que se organicen en colectivos.

