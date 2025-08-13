El Príncipe de Brunéi renueva su gusto por Cádiz Abdul Mateen, uno de los más populares entre la realeza asiática, ha vuelto a las costas gaditanas para celebrar su cumpleaños

Miércoles, 13 de agosto 2025

Abdul Mateen es uno de los 'royals' más populares de Asia por su estilo y su vida occidental. Hijo de Hassanal Bolkiah, el actual sultán de Brunéi, y su segunda esposa, Mariam Abdul Aziz, no es el heredero, lo es su hermano Al-Muhtadee Billah, el primogénito, lo cual significa que se le permite una vida más laxa con detalles más internacionales, como es residir en Londres.

Mateen, ya popular por su aspecto, sus redes sociales, su elegancia y su lujosa vida en Londres, protagonizó todavía más titulares el pasado año cuando pasó por el altar. Se casó en enero de 2024 con Anisha Rosnah, que también es ahora una de las más buscadas. No solo en Reino Unido, también en España, donde parecen haber encontrado un destino al que volver.

Ya el pasado año Mateen y Anisha Rosnah se dejaron ver por Sotogrande y se ve que les gustó, porque han vuelto en 2025 y han aprovechado para celebrar el cumpleaños del Príncipe. Ha sido durante la celebración de la Copa de Plata, puesto que el 'royal' es, como el Príncipe Harry, adepto a este deporte que, además, se le da muy bien. El evento deportivo ha tenido lugar en el Ayala Polo Club, en Cádiz, que le felicitaba en el aniversario de su nacimiento con un vídeo en el que metía un punto durante un partido. Pero después de las horas bajo el sol, por la noche celebraron por todo lo alto sus 34 años. Y hubo hasta fuegos artificiales.

La Copa de Plata es una competición poco habitual en Europa, puesto que vienen los mejores equipos y jugares internacionales. Además es gratuito y hay opciones de ocio como terrazas, música en vivo, 'food trucks' y fiestas varias. Por eso ha sido la ocasión perfecta para que Anisha acudiera a apoyar a su marido y también asistiera la madre del Príncipe, Mariam. Pero estuvieron además acompañados de algunos amigos, como la 'influencer' Mary Leest o el multimillonario tailandés Boss Minchaiynunt.

Todos ellos acudieron a la cita vestidos para la ocasión: el blanco era el color recomendado por los organizadores del torneo de polo, y Anisha demostró una vez más por qué todas sus apariciones despiertan el interés del público. Primero con un conjunto de pantalón de lino y top amplio, ambos en color crema, y después, para la celebración, con un vestido tipo de caftán de color verde. En otra jornada apostó por un mono largo de manga corta y veraniego tejido de color azul marino. Sin duda una pasarela de 'looks' con los que ha dejado claro que ya sea en Londres o en Sotogrande, su estilo llama la atención.

A él, por su parte, le hemos visto con la equipación de MB Polo Team, para el que jugaba. Sin duda, esta participación sitúa a Sotogrande en el mapa internacional, ya que el Príncipe de Brunéi es habitual en otros eventos relacionados con la hípica, como el Royal Ascot.

Temas

Cádiz