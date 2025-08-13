Preocupación por el estado de salud de la artista Benita
Reaparece en Madrid, en silla de ruedas, emocionada: «Tengo que ser fuerte»
El Norte
Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:36
Siguiendo el ejemplo de su madre, y agarrándose a la vida, Benita, que se encuentra inmersa en un proceso de cambio de género, se ha dejado ver por Madrid... pero su aparición ha provocado cierta inquietud entre sus seguidores.
Benita ha reaparecido en silla de ruedas, visiblemente emocionada, y en un momento dado ha roto a llorar desconsoladamente, transmitiendo un mensaje de fuerza y esperanza: «Sí. Además, tengo que ser fuerte. Cuando me dicen que fuerte eres, Benita, digo, por tantas Benitas, por tantas Benitas. Y bueno, aquí estoy, aquí estoy. Estoy feliz de estar aquí en Madrid y de hacer todo, todo lo que estoy haciendo. Y que ayude a la gente y que les sirva y que sepa todo el mundo que nunca es tarde, nunca es tarde, nunca».
La artista ha asegurado que su vida está marcada por numerosas experiencias, aunque insiste en que no han sido negativas: «Me han pasado muchas cosas. A mí ya me pasan muchas cosas siempre. Siempre, toda mi vida. Y me han pasado más. Pero no son malas. No son malas».
Sin perder en ningún momento su sentido del humor, Benita ha explicado el motivo de su visita a Madrid: «Claro, porque venía con mi representante, con Tony R. Él tenía que llevar a un cantante suyo, Óscar el Ruso, una cosa de Sevilla. Y entonces digo, yo me voy sola, muy valiente. Entonces yo, que ahora mismo tengo más puntos, iba a decir que Chanel en Eurovisión, pero sí. Bueno, Chanel sí. Melody, Melody, perdona Melody, te quiero y te adoro, pero zero points».
