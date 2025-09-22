El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El piloto inglés Will Macintyre. Redes Sociales

El piloto Will Macintyre desvela que padece cáncer de pulmón y cerebro

El deportista de 18 años ha comentado: «Por desgracia, es tan grave como parece»

El Norte

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:49

El piloto inglés de automovilismo Will Macintyre ha anunciado que padece cáncer a sus 18 años de edad. El joven ha tenido que dejar el campeonato GB3 cuando se encontraba en la 5ª posición de la general debido a su enfermedad. Nacido en Norfolk, exmiembro del equipo Sauber Karting y subcampeón de la F4 Británica en 2023, tendrá que alejarse temporalmente de los circuitos para centrarse en su recuperación.

«Hola a todos. Esta es una publicación muy diferente a la habitual, pero la voy a soltar sin más», comienza escribiendo en su cuenta de Instagram. «En los últimos meses, no me he sentido del todo bien y ahora empiezo a entender por qué. Me han diagnosticado cáncer de cerebro y de pulmón. ¡Por desgracia, es tan grave como parece! El increíble equipo del Hospital Milton Keynes ha sido increíble ayudándome a elaborar un plan para combatirlo».

«Lamentablemente, esto significa que no podré competir en un futuro próximo. Pero tengan la seguridad de que, en cuanto pueda, volveré al volante, donde debo estar», continúa.

«Un enorme agradecimiento a mi familia y amigos por su apoyo y a todos los que siguen apoyándome en este desvío inesperado», concluye.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un joven de 22 años en un choque frontal con un camión en Traspinedo
  2. 2

    Cerrado el centro al tráfico privado hasta las diez de la noche por el Día sin Coche
  3. 3 Cuatro detenidos por una riña tumultuaria con armas en el barrio de Delicias
  4. 4

    Villasexmir llora a José Carlos Pastor, fallecido en el accidente de la rotonda del San Agustín
  5. 5

    Carlos Soto: «Las tapas de los domingos del bar Kaché son espectaculares»
  6. 6

    Verónica Casado logra la acreditación como catedrática que permite su retorno a la universidad
  7. 7

    Un año de la agresión del Desierto Rojo: «Sospechas de todo el mundo, la estética ya no es un signo de identidad»
  8. 8

    El Real Valladolid pierde en Albacete el partido que debió perder semanas atrás
  9. 9

    El encierro de Madrigal de las Altas Torres se salda con un herido y la muerte de un caballo
  10. 10 Cae en Valladolid una banda que aprovechó las fiestas para robar móviles y carteras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El piloto Will Macintyre desvela que padece cáncer de pulmón y cerebro

El piloto Will Macintyre desvela que padece cáncer de pulmón y cerebro