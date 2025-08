Pelayo Díaz pone fin a los rumores sobre su boda con Gal Marom

El Norte Miércoles, 6 de agosto 2025, 16:46 Comenta Compartir

El diseñador ha respondido en el programa 'Tardear' a las declaraciones de su exmarido Andy McDougall sobre una posible boda con Gail Marom.

Pelayo Díaz ha desvelado algunos detalles sobre una posible boda con su pareja, Gal Marom, después de las declaraciones de su exmarido Andy McDougall a Europa Press, en las que aseguraba que «pronto le darán el anillo y lo dirá él. Tendremos boda próximamente». En su intervención en el programa 'Tardear', el estilista ha sido claro: «Como veis no llevo anillo. Me encantaría deciros que estoy comprometido o que me voy a casar, pero por ahora no entra en mis planes». «Hay que vivir juntos, tener una rutina... Estamos los dos centrados en nuestro trabajo. No vivimos juntos, estamos viajando», comentó desde el plató de Telecinco. Pelayo también valoró positivamente la discreción de su pareja: «Me gusta que él no tenga un papel tan activo en redes, que no sea un personaje público, que viva en Francia, que trabaje en una multinacional importante».

No obstante, Pelayo ha compartido su deseo de ser padre. «Tengo instinto paternal desde antes de conocer a Andy. Quise ser padre soltero cuando le conocí hace diez años. Ahora conocí a Gal y estoy esperando para ver si es el adecuado. Sé que lo es, pero lo voy dejando pasar». Aun así, ha insistido en que no quiere precipitarse: «No quiero ser padre y que vengan los niños y no tengas dinero para darles lo mejor. Quiero estar preparado».

Fin a los rumores

Pelayo ha aprovechado su intervención en 'Tardear' para responder con humor a las palabras de Andy: «Le encanta hablar. Le hacen una pregunta para que evolucione un tema. Lo que quiero es que Andy encuentre a un novio. Creo que es un enamorado del amor». También recordó que, a estas alturas de su relación con Andy, ya estaban casados: «Nos casamos al año de conocernos», dijo.

Temas

Telecinco